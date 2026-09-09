مدیرعامل سپاهان: درصد کاروان ایران در ناگویا از سپاهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر، شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم بدرقه ملیپوشان عضو باشگاه سپاهان اظهار کرد: امروز در کنار همکاران و عزیزانی هستیم که قرار است کاروان جمهوری اسلامی ایران را در بازیهای آسیایی ناگویا همراهی کنند؛ همکارانی که شامل حدود ۲۳۰۰ مربی و ورزشکار در قالب ۷۱ تیم ورزشی است و در ۱۸ رشته ورزشی مردان و ۱۴ رشته ورزشی بانوان حضور خواهد داشت.
وی افزود: ۹۹ درصد از هزینههای باشگاه سپاهان در قالب مجموعه فولاد مبارکه تأمین میشود و در این میان، سهمی نیز در اعتلای ورزش و فرهنگ کشور داریم و معتقدیم اولویت ما در باشگاه سپاهان، فرهنگ و سپس ورزش است. اعتقاد ما بر انسانسازی است؛ یعنی ابتدا باید انسان و پهلوان ساخت و سپس قهرمان پرورش داد.
نیکفر بیان کرد: یکی از بنیانگذاران شرکت فولاد مبارکه جملهای دارند مبنیبر اینکه «ما در فولاد مبارکه فقط آهن تولید نمیکنیم، بلکه انسان میسازیم.» این سخن، بهخوبی بیانگر نگاه و رویکرد مجموعه فولاد مبارکه است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: امروز در جامعه میبینید که باشگاه سپاهان این افتخار را دارد که ۱۰ درصد از تیم اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا و ورزشکاران حاضر در این کاروان، از مجموعه سپاهان هستند و این موضوع برای همه ما باعث افتخار است.
وی یادآور شد: شگفتی موضوع اینجاست که متأسفانه در این جنگ بیرحمانه، دشمن به شکل وحشیانهای به ساختار شرکت فولاد مبارکه حمله کرد. شرکت فولاد مبارکه حدود یکدرصد از تولید ناخالص کشور را انجام میدهد.
نیکفر ادامه داد: پس از آن اتفاق وحشیانه که همه ما را به درد آورد، حماسهای در شرکت فولاد مبارکه شکل گرفت. با مدیریت مجموعه فولاد مبارکه جناب آقای دکتر سعید زرندی و تلاش مدیران، مهندسان و کارگران، این مجموعه بار دیگر روی پای خود ایستاد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان افزود: من در اینجا از فرصت استفاده میکنم و از یکایک عزیزانی که از جان خود گذشتند و با وجود همه تهدیدها و احتمال اینکه کارخانه بار دیگر بمباران شود، ایستادند و این کارخانه را دوباره برپا کردند، تشکر میکنم و دستان آنان را میفشارم.
وی اظهار کرد: اکنون که اینجا حضور داریم، قهرمانان نخست ما مدافعانی هستند که در جبههها مقابل بزرگترین قدرتهای جهانی ایستادهاند. این عزیزان قهرمانان نخست ما هستند. قهرمانان دوم ما کارگرانی هستند که همین اکنون در کارخانه، در کنار گروههای ذوب و ماشینآلات صنعتی، با وجود تمام فشارهایی که دشمن بیرونی برای ما ایجاد کرده است، مشغول تولید ثروت هستند.
نیکفر در ادامه گفت: امروز این افتخار را داریم که در خدمت قهرمانان عزیز باشیم و گروه سوم قهرمانان را نیز به ناگویا اعزام کنیم. مطمئن هستم این قهرمانان نیز چیزی از دو گروه قهرمان قبلی کم نخواهند داشت و با دست پر بازخواهند گشت.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با قدردانی از حمایت فولاد مبارکه از باشگاه سپاهان تأکید کرد: بار دیگر از شرکت فولاد مبارکه تشکر میکنم که با وجود همه سختیهایی که داشت، از باشگاه سپاهان حمایت کرد و مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکرد. بهطور مشخص از جناب آقای دکتر زرندی و مدیران شرکت فولاد مبارکه تشکر میکنم که در این شرایط از باشگاه حمایت کردند.
وی ادامه داد: من شخصاً پس از اتفاقاتی که برای فولاد مبارکه رخ داد، هرگز فکر نمیکردم بتوانیم باشگاه سپاهان را پس از ۷۰ سال همچنان سرپا نگه داریم. امروز این افتخار را داریم که لطف خدا و حمایت شرکت فولاد مبارکه نصیب ما شد و خداراشکر، هیچ تیمی را تعطیل نکردیم، هیچیک از کارکنان خود را اخراج نکردیم و سه تیم ورزشی دیگر نیز به رشتههای ورزشی ما اضافه شد.
نیکفر همچنین گفت: دلیل این اتفاق آن است که اعتقاد ما در ایران این است که بزرگترین خدمت در شرایط کنونی، ایجاد نشاط و شادابی است و رکن این نشاط و شادابی نیز ورزش است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اظهار کرد: بنابراین هدف اصلی فولاد مبارکه، ویترین جامهای باشگاه نیست؛ بلکه هدف اصلی، ویترین خدمت به جوانان و بازخوردی است که این خدمت میتواند برای جامعه داشته باشد.
وی تصریح کرد: در اینجا جای تشکر دارد از همه مدیران، ورزشکاران و قهرمانان عزیزی که برای کشور ما افتخار میآفرینند. امروز اینجا حضور دارند و ما نیز آنان را بدرقه میکنیم. انشاءالله با دست پر بازگردند و همان روحیه نشاطی را که کارگران ما در کارخانه برای بازسازی و تولید به نمایش گذاشتند، در عرصه مسابقات نیز داشته باشند و شاهد افتخارات جدیدی از سوی شما باشیم.
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