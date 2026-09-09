صف ۱۲ میلیونی برای خرید اوراق سلف سکه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر فرآیند عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه مرکزی در بورس، امروز (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) از ساعت ۱۱:۴۵ آغاز شد. این عرضه که با ۱۵ دقیقه دوره پیش‌گشایش همراه بود تا ساعت ۱۸:۰۰ ادامه خواهد داشت.

جزئیات عرضه و محدودیت‌های خرید

طبق اعلام ناظر بازار در بورس کالا، عرضه اولیه این اوراق با هدف تسهیل معاملات در بازار سکه صورت می‌گیرد. در این مرحله از عرضه، محدودیت‌های مشخصی برای خریداران در نظر گرفته شده است؛ به طوری که تنها اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا مجاز به خرید این اوراق هستند.

محدودیت‌های خرید به شرح زیر اعلام شده است:

اشخاص حقیقی: سقف خرید هر نفر ۱۰۰,۰۰۰ ورقه تعیین شده است.

سقف خرید هر نفر ۱۰۰,۰۰۰ ورقه تعیین شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا: خرید برای این نهادها بدون محدودیت است.

خرید برای این نهادها بدون محدودیت است. مشتریان حقوقی: طبق مشخصات قرارداد، مشتریان حقوقی (از جمله کدهای PRX حقیقی و حقوقی) از انجام معاملات در این مرحله منع شده‌اند.

مشخصات فنی نماد

در این عرضه، واحد معاملاتی (LOT) «اوراق سلف سکه بانک مرکزی» با نماد «عسکه۲» معادل عدد یک (۱) در نظر گرفته شده است و هر واحد از این اوراق، معادل یک‌هزارم قطعه سکه تمام بهار آزادی (طرح امام) ضرب سال ۱۳۸۶ می‌باشد.

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