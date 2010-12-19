دریافتی کارمندان در دورکاری کاهش نمی یابد

رضا اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح دورکاری بر اساس تصمیم نامه ابلاغ شده دولت به دستگاههای اجرایی است افزود: بر اساس این طرح انجام بخشی از شرح وظایف کارکنان که بدون حضور در محل کار و در منزل با استفاده از فنآوریهای نوین قابل اجراست به منزل منتقل می شود البته با همان کمیت و کیفیتی که پیش از این در سازمان انجام می شد.

وی ادامه داد: در طرح دورکاری اجرای کارهایی مشخص واگذار می شود بدون اینکه کارمند برای حضور در محل کار الزام داشته باشد و بر کار آنها نظارت و ارزیابی می شود همانند زمانی که در محل کار حاضر می شد، در واقع به اندازه همان ساعات قبل به آنها کار واگذار می شود.

دورکاری حداکثر تا چهار روز در هفته است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه انتقال کار کارمندان به منزل بستگی به حجم کاری که انجام آن بدون حضور در محل کار امکان پذیر باشد دارد گفت: دورکاری به میزان چهار روز در هفته امکانپذیر است و یک تا دو روز هم کارمند در محل کار خود حاضر می شود تا هماهنگیهای لازم را حضوری انجام دهد.

وی تصریح کرد: تعداد روزهای دورکاری در نظرگرفته شده برای کارمندان بستگی به حجم و کمیت کار محول شده به او دارد.

اعرابی با بیان اینکه وظایفی مشمول دورکاری می شود که فرد امکان انجام آن را در منزل دارد گفت: اینکه چه حجم از امکان دورکاری برای چه حجم از فعالیتهای سازمان ملی جوانان وجود دارد برای کارمندان مختلف متفاوت است و نمی توان میزان کلی اعلام کرد.

امکان دورکاری برای 80 درصد کارمندان سازمان ملی جوانان وجود دارد

وی در ارتباط با این امکان دورکاری برای چه تعداد از کارمندان سازمان ملی جوانان وجود دارد گفت: در حال حاضر طرح دورکاری برای 40 درصد انجام کارمندان این سازمان انجام شده است و پیش بینی می شود به همین میزان نیز امکان دورکاری برای کارمندان وجود داشته باشد ولی برای تعیین دقیق این میزان باید از آنچه که انجام می شود ارزیابی دقیقی کرد.

نظارت بر دورکاری بر عهده مدیر مربوطه است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ملی جوانان با تاکید بر اینکه ارزیابی و نظارت بر دورکاری کارمندان توسط مدیر مربوطه انجام می شود افزود: مدیر کار را از کارمند با همان سرعت، کمیت و کیفیت خواسته و حاصل کار را ارزیابی می کند درست مانند زمانی که در محل کارش حضور داشت، این ارزیابی نشان می دهد که کار در منزل بر فعالیت کارمند چه تغییر ایجاد کرده است. در این طرح انتظار این است که فرد کار را به همان نحوی که در محل کار انجام می داده در منزل نیز پیگیری کند و کیفیت کار خود را کاهش ندهد.

وی با بیان اینکه سیستم ارزیابی بر اساس کاری است که به کارمند محول شده گفت: کمیته دورکاری که در هر دستگاه دولتی تشکیل شده بر این ارزیابی نظارت دارد و فرآیندهای مناسب ارزیابی را طراحی و در اختیار مدیران قرار می دهد.

افزایش 5 درصدی حقوق دورکاران

اعرابی در مورد زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای طرح دورکاری در سازمانها گفت: شرح وظایف باید دقیقا احصا و کمیت کارها توسط مدیران مشخص شده باشد. کیفیت امور محول شده باید تعیین شود و تسهیلاتی هم مانند کامپیوتر و اینترنت در دسترس کارمندان قرار گیرد. در تصمیم نامه دولت هم پنج درصد افزایش حقوق مانند استفاده از آب و برق پیش بینی شده است.

به گفته وی، تسهیلات لازم اجرای طرح دورکاری برای 40 درصد کارمندان در این سازمان مهیا شده است.

وی در مورد میزان کاهش در هزینه های سازمانی با اجرای طرح دورکاری گفت: اکنون برآوردی از میزان کاهش هزینه امکان پذیر نیست. دورکاری تردد کارمندان بین منزل و محل کار را کاهش داده و از این لحاظ صرفه جویی های زیادی را در این زمینه به دنبال دارد. این طرح بیش از صرفه جویی هایی که در سازمانها به دنبال دارد شرایطی را فراهم می کند که کارمند کار خود را انجام داده رفاه او تامین شود و هم از تردد وی در سطح شهر و ترافیک کاسته شود.

دورکاری تغییری در شرایط کاری کارکنان ایجاد نمی کند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ملی جوانان در مورد نگرانی برخی از کارمندان از اینکه اجرای طرح دورکاری تعدیل نیرو در سازمانها را به دنبال داشته باشد گفت: در تصمیم نامه دولت آمده که این مسائل هیچ گونه ارتباطی با دورکاری ندارد و طرح دورکاری مبنایی بر تغییر شرایط کارمندان نیست. همچنین بر اساس تصمیم دولت دریافتی کارمندان در دورکاری کاهش پیدا نمی کند و فرآیند گذشته برای آنها اعمال می شود.

تعیین اضافه کاری دورکاری بر اساس کار اضافی انجام شده است

به گفته وی، اضافه کاری هم مانند گذشته به میزانی که کارمند کار اضافه می دهد به او پرداخت می شود.

اعرابی ادامه داد: اگر کمیت کار انجام شده به کارمند بیش از ساعت کار روزانه وی باشد برایش اضافه کار محاسبه می شود که تشخیص آن بر عهده مدیر مربوطه است و معاونت توسعه نیروی انسانی و کارگروه دورکاری دستگاهها بر این فرآیند نظارت دارد.

وی گفت: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی با اولویت کارمندان زن متاهل مشمول طرح دورکاری قرار می گیرند و تفاوتی از این بابت ندارند.