پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی بازار، تیمهای گشت پلیس امنیت عمومی با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و نمایندگان اتاق اصناف، از واحدهای صنفی سطح شهر بازدید کردند.
وی افزود: در این طرح، ۱۰ واحد صنفی شامل کافیشاپ، کلهپزی، کارگاه بستنی و شرکت بازاریابی، به دلیل نداشتن پروانه کسب و رعایتنکردن ضوابط صنفی و بهداشتی، با دستور قضائی پلمب شدند.
فرمانده انتظامی دورود با تأکید بر برخورد قاطع با صنوف متخلف که سلامت و امنیت عمومی را تهدید میکنند، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
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