علت برد پرسپولیس مقابل ملوان با آمار مطلوب برای تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر صفر از سد ملوان بندرانزلی گذشت تا پس از شکست هفته گذشته برابر تراکتور، بار دیگر به مسیر پیروزی بازگردد. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که سرخپوشان از نظر آماری نیز برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشتند.

پرسپولیس در این مسابقه ۵۹.۱ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت و ملوان ۴۰.۹ درصد مالکیت را به خود اختصاص داد. سرخپوشان همچنین ۱۶ بار اقدام به شوت‌زنی کردند که ۶ شوت آنها در چارچوب قرار گرفت، در حالی که ملوان تنها ۳ شوت به سمت دروازه پرسپولیس داشت و یک ضربه این تیم در چارچوب بود.

یکی از تفاوت‌های مهم دو تیم در میزان حضور در یک‌سوم هجومی و محوطه جریمه حریف بود. پرسپولیس ۶ شوت خود را از داخل محوطه جریمه ملوان روانه دروازه کرد و توانست فشار بیشتری روی خط دفاعی حریف ایجاد کند.

شاگردان مهدی تارتار در گردش توپ نیز عملکرد موفقی داشتند و ۸۷ درصد پاس‌های خود را سالم به مقصد رساندند. آماری که برای ملوان ۷۵.۴ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد پرسپولیس علاوه بر مالکیت بیشتر، در حفظ توپ و انتقال آن نیز دقت بالاتری داشت.

در بخش دیگری از آمار، پرسپولیس ۱۹ خطا مرتکب شد و یک کارت زرد دریافت کرد، در حالی که ملوان ۵ خطا داشت و یک کارت زرد و یک کارت قرمز به نام این تیم ثبت شد. دریافت کارت قرمز در جریان مسابقه نیز کار ملوان را برای بازگشت به بازی دشوارتر کرد.

در نهایت، برتری آماری پرسپولیس با نتیجه‌ای قاطع همراه شد و سرخپوشان با ثبت سه گل و حفظ دروازه خود، سه امتیاز ارزشمند هفته چهارم را به دست آوردند تا با ۹ امتیاز در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرند.