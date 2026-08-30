به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه در هشتمین روز از آخرین ماه تابستان شاهد بارش باران نم نم بود؛ بارشی که از ساعات ابتدایی صبح امروز یکشنبه در نقاطی از شهر آغاز شد و حال و هوای متفاوتی به شهر بخشید.
بارش باران در حالی رخ داد که ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه پیش از این نسبت به ورود موجی ناپایدار به منطقه و احتمال بارشهای پراکنده هشدار داده بود و این بارندگی مطابق با پیشبینیهای انجامشده صورت گرفت.
موج بارشی و ناپایدار از صبح امروز از سمت غرب وارد کشور شده و استان کرمانشاه نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه جوی قرار گرفته است.
بارش صبحگاهی در کرمانشاه، آن هم در روزهای پایانی تابستان، با استقبال و خوشحالی شهروندان همراه شد.
این بارش تابستانی علاوه بر کاهش نسبی گرمای هوا، موجب طراوت و شادابی فضای شهری شد و خیابانهای کرمانشاه برای ساعاتی شاهد چهرهای متفاوت از روزهای گرم تابستانی بود.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، فعالیت موج ناپایدار در منطقه میتواند با افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط با رگبارهای موقت و پراکنده همراه باشد و نواحی مختلف استان طی امروز تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گیرند.
بارش باران در کرمانشاه در هشتمین روز شهریورماه، در شرایطی رخ داد که استان طی هفتههای گذشته روزهای گرم تابستانی را پشت سر گذاشته و همین موضوع، بارندگی صبحگاهی را برای شهروندان خوشایندتر کرده است.
کرمانشاه- بارش باران صبح امروز یکشنبه، هشتمین روز شهریور، چهرهای متفاوت به شهر کرمانشاه بخشید و موجی از شادی و طراوت را میان شهروندان ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه در هشتمین روز از آخرین ماه تابستان شاهد بارش باران نم نم بود؛ بارشی که از ساعات ابتدایی صبح امروز یکشنبه در نقاطی از شهر آغاز شد و حال و هوای متفاوتی به شهر بخشید.
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