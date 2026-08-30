محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق در راستای حمایت از توسعه فعالیتهای فناورانه و تجاریسازی محصولات دانشبنیان، از طرحهای واجد شرایط برای دریافت تسهیلات از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی استقبال میکند.
وی افزود: این تسهیلات در قالبهای مختلف شامل نمونهسازی تا سقف دو میلیارد تومان، فعالیتهای قبل از تولید صنعتی تا سقف هشت میلیارد تومان، تولید صنعتی تا سقف هشت میلیارد تومان، لیزینگ و استصناع تا سقف هشت میلیارد تومان و سرمایه در گردش تا سقف هشت میلیارد تومان ارائه میشود.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان تصریح کرد: تسهیلات مذکور میتواند برای توسعه محصول، افزایش ظرفیت تولید، تکمیل فرآیند تجاریسازی، تأمین تجهیزات، اجرای قراردادها و تأمین سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان مورد استفاده قرار گیرد.
نظری خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیان متقاضی میتوانند درخواست خود را از طریق ایمیل applycidfund@gmail.com ارسال کنند.
وی تأکید کرد: مبلغ نهایی تسهیلات پس از بررسی و ارزیابی طرح و اعتبارسنجی شرکت، مطابق ضوابط و مقررات تعیین خواهد شد.
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