محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق در راستای حمایت از توسعه فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، از طرح‌های واجد شرایط برای دریافت تسهیلات از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی استقبال می‌کند.

وی افزود: این تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل نمونه‌سازی تا سقف دو میلیارد تومان، فعالیت‌های قبل از تولید صنعتی تا سقف هشت میلیارد تومان، تولید صنعتی تا سقف هشت میلیارد تومان، لیزینگ و استصناع تا سقف هشت میلیارد تومان و سرمایه در گردش تا سقف هشت میلیارد تومان ارائه می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان تصریح کرد: تسهیلات مذکور می‌تواند برای توسعه محصول، افزایش ظرفیت تولید، تکمیل فرآیند تجاری‌سازی، تأمین تجهیزات، اجرای قراردادها و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد.

نظری خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل applycidfund@gmail.com ارسال کنند.

وی تأکید کرد: مبلغ نهایی تسهیلات پس از بررسی و ارزیابی طرح و اعتبارسنجی شرکت، مطابق ضوابط و مقررات تعیین خواهد شد.