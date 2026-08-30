به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های هفته دولت، دو طرح عمرانی و اداری در شهرستان سلطانیه با حضور مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، فرماندار سلطانیه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

ساختمان اداری اداره امور مالیاتی شهرستان سلطانیه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۹۶ مترمربع احداث و برای ساخت و تجهیز آن ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. این ساختمان با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مودیان و بهبود فضای کاری کارکنان به بهره‌برداری رسید.

همچنین پروژه روکش آسفالت راه روستایی بوئین به طول ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرا و افتتاح شد.

در این مراسم همچنین از یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ دافران برای تقویت ناوگان راهداری و ارتقای خدمات عمرانی شهرستان سلطانیه رونمایی شد.

بیات‌منش در این آیین بر تداوم پیگیری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه متوازن زیرساخت‌های عمرانی شهرستان تأکید کرد.