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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

زندگی اقتصادی روزمره در «گذر بازار»؛ هوش مصنوعی چه فرصتی می‌سازد؟

زندگی اقتصادی روزمره در «گذر بازار»؛ هوش مصنوعی چه فرصتی می‌سازد؟

تهیه‌کننده برنامه «گذر بازار» رادیو اقتصاد بیان کرد که این برنامه تلاشی برای روایت اقتصاد از دل زندگی روزمره مردم است.

الهام مصطفوی تهیه‌کننده برنامه «گذر بازار» رادیو اقتصاد با تشریح رویکرد این برنامه گفت: «گذر بازار» تلاشی برای روایت اقتصاد از دل زندگی روزمره مردم و فضای واقعی بازار است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ به یکی از مشاغل و صنوف می‌پردازد.

وی افزود: در این برنامه، هر شغل از زوایای مختلف بررسی می‌شود؛ از تجربه و نگاه حجره‌دارهای قدیمی و فعالان باسابقه بازار گرفته تا ایده‌ها و شیوه فعالیت کسب‌وکارهای نوپا و همچنین تجربه واقعی مشتریانی که هر روز با این مشاغل سر و کار دارند.

مصطفوی با اشاره به بخش‌های مختلف «گذر بازار» اظهار کرد: در بخش «مشتری‌گذری» با نگاهی طنزآمیز به رفتارها و تجربه‌های مشتریان می‌پردازیم. در بخش «هوش بازار» نیز تأثیر فناوری و هوش مصنوعی بر آینده مشاغل، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کسبه و صاحبان مشاغل بررسی می‌شود.

تهیه‌کننده «گذر بازار» ادامه داد: در بخش «عیار بازار» به پرسش‌ها و دغدغه‌های حقوقی مردم و کسبه پاسخ داده می‌شود تا مخاطبان در کنار اطلاعات اقتصادی، با حقوق و مسئولیت‌های خود در فضای کسب‌وکار نیز آشنا شوند.

مصطفوی با بیان اینکه «گذر بازار» در امتداد مأموریت رادیو اقتصاد طراحی شده است، گفت: ارائه اطلاعات اقتصادی کاربردی، قابل فهم و نزدیک به مسائل واقعی مردم، محور اصلی این برنامه است. در بخش «پاتوق برنامه» نیز نکات و تحلیل‌های اقتصادی مرتبط با شغل روز ارائه می‌شود تا مخاطب بتواند از این اطلاعات در زندگی و فعالیت اقتصادی خود استفاده کند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف «گذر بازار» ارائه تصویری واقعی، شنیدنی و کاربردی از اقتصاد ایران و نبض کسب‌وکارهای کشور است. به‌گونه‌ای که مخاطب علاوه بر شنیدن روایت‌های بازار، اطلاعاتی کاربردی برای زندگی و فعالیت اقتصادی خود به دست آورد.

کد مطلب 6931933
عطیه موذن

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