الهام مصطفوی تهیهکننده برنامه «گذر بازار» رادیو اقتصاد با تشریح رویکرد این برنامه گفت: «گذر بازار» تلاشی برای روایت اقتصاد از دل زندگی روزمره مردم و فضای واقعی بازار است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ به یکی از مشاغل و صنوف میپردازد.
وی افزود: در این برنامه، هر شغل از زوایای مختلف بررسی میشود؛ از تجربه و نگاه حجرهدارهای قدیمی و فعالان باسابقه بازار گرفته تا ایدهها و شیوه فعالیت کسبوکارهای نوپا و همچنین تجربه واقعی مشتریانی که هر روز با این مشاغل سر و کار دارند.
مصطفوی با اشاره به بخشهای مختلف «گذر بازار» اظهار کرد: در بخش «مشتریگذری» با نگاهی طنزآمیز به رفتارها و تجربههای مشتریان میپردازیم. در بخش «هوش بازار» نیز تأثیر فناوری و هوش مصنوعی بر آینده مشاغل، فرصتها و چالشهای پیش روی کسبه و صاحبان مشاغل بررسی میشود.
تهیهکننده «گذر بازار» ادامه داد: در بخش «عیار بازار» به پرسشها و دغدغههای حقوقی مردم و کسبه پاسخ داده میشود تا مخاطبان در کنار اطلاعات اقتصادی، با حقوق و مسئولیتهای خود در فضای کسبوکار نیز آشنا شوند.
مصطفوی با بیان اینکه «گذر بازار» در امتداد مأموریت رادیو اقتصاد طراحی شده است، گفت: ارائه اطلاعات اقتصادی کاربردی، قابل فهم و نزدیک به مسائل واقعی مردم، محور اصلی این برنامه است. در بخش «پاتوق برنامه» نیز نکات و تحلیلهای اقتصادی مرتبط با شغل روز ارائه میشود تا مخاطب بتواند از این اطلاعات در زندگی و فعالیت اقتصادی خود استفاده کند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف «گذر بازار» ارائه تصویری واقعی، شنیدنی و کاربردی از اقتصاد ایران و نبض کسبوکارهای کشور است. بهگونهای که مخاطب علاوه بر شنیدن روایتهای بازار، اطلاعاتی کاربردی برای زندگی و فعالیت اقتصادی خود به دست آورد.
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