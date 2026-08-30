حق شناس: پرواز رشت به روسیه، ترکیه و عراق برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه همزمان با هفتمین روز از هفته دولت در آیین افتتاحیه یک هتل ۳ ستاره در روستای کلرم فومن با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: یکی از الزامات سفر و رونق گردشگری، فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مناسب است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرودگاه بین‌المللی رشت افزود: هفته گذشته ۱۵۰ پرواز در فرودگاه رشت انجام شد که حدود یک‌سوم آن پروازهای خارجی بوده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر پروازهای خارجی فرودگاه رشت به مقاصدی از جمله عراق، ترکیه و روسیه انجام می‌شود، گفت: توسعه این پروازها می‌تواند در آینده زمینه افزایش شمار گردشگران خارجی در گیلان را فراهم کند.

حق‌شناس با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات منطقه‌ای بیان کرد: ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و امیدواریم این جنگ با پیروزی نیروهای مسلح، مردم و ایران عزیزمان به پایان برسد و پس از آن شاهد رونق دوچندان در بخش‌های مختلف، به ویژه گردشگری باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ادامه داد: دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

استاندار گیلان با اشاره به روند توسعه هتل‌سازی در استان گفت: در حال حاضر ۵۸ هتل در گیلان در دست ساخت است.

حق‌شناس افزود: پیش از انقلاب اسلامی تنها سه هتل پنج‌ستاره در کشور وجود داشت، اما امروز در گیلان نیز در مجموع شش یا هفت هتل پنج‌ستاره داریم و این روند نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری و اقامت است.

وی با بیان اینکه گیلان از ظرفیت‌های طبیعی و آب‌وهوایی مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر گردشگران ایرانی، گردشگران خارجی نیز بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

استاندار گیلان تصریح کرد: توسعه گردشگری می‌تواند به منبع درآمدی برای مردم و رونق اقتصادی استان تبدیل شود و باید از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم بهره گرفت.