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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

کشف یک ونیم تن محصول سرقتی از باغات گردو سلسله

کشف یک ونیم تن محصول سرقتی از باغات گردو سلسله

الشتر - فرمانده انتظامی سلسله از کشف یک ونیم تن محصول سرقتی از باغات گردو این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت گردو از باغات شهرستان سلسله، رسیدگی به موضوع و شناسایی عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی‌های قضائی، موفق شدند مخفیگاه دو سارق و دو مال‌خر مرتبط با این پرونده را شناسایی و در عملیاتی ضربتی، هر چهار متهم دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت آنان، یک ونیم تن گردوی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اینکه در این عملیات، دو واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد، تصریح کرد: متهمان در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به سرقت گردو از باغات سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ حسنوند ضمن تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان محصولات کشاورزی، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6931954

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