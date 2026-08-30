۴ پروژه بهداشتی و درمانی در شیروان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان با حضور مسئولان بومی در شیروان برگزار شد و چهار پروژه مهم حوزه سلامت شهرستان با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بهره‌برداری رسید.

ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۳ شیروان با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال، ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گلیان با اعتبار حدود ۱۴۳ میلیارد ریال، ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای روستای کوسه با اعتباری حدود ۱۶۰ میلیارد ریال و آزمایشگاه پیشرفته بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در این آیین به بهره‌برداری رسید.

با افتتاح همزمان چهار پروژه بهداشتی و درمانی در شیروان، ضمن افزایش فضای فیزیکی مراکز سلامت شهری و روستایی، زمان دسترسی روستائیانِ مسیرهای مواصلاتی به خدمات اورژانس کاهش یافته و با راه‌اندازی آزمایشگاه پیشرفته بیمارستان امام خمینی (ره)، تست‌های تخصصی مورد نیاز منطقه بدون نیاز به اعزام بیمار به مرکز استان انجام می‌شود که این امر ضمن صرفه‌جویی در هزینه و زمان بیماران، گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای مردم این شهرستان محسوب می‌شود.