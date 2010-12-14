پرواز کرمانشاه به سلیمانیه بزودی برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح سه شنبه در بازدید از بازارچه مرزی پرویزخان اظهار داشت: 52 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به عراق از استان کرمانشاه انجام می شود که از این میزان 48 درصد آن از بازارچه مرزی پرویزخان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: در گذشته تجار و بازرگانان استان در زمینه تردد به اقلیم کردستان عراق با مشکل مواجه بودند که با آغاز تردد خودرو و مسافر از مرز پرویزخان این مشکل رفع شد و قطعا صادرات از این مرز گسترش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه افزود: گسترش گردشگری نیز از اهداف مهم ماست و این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.

هاشمی اشترکات دینی، قومی و مذهبی را مهمترین عامل گسترش مبادلات و روابط میان دو طرف برشمرد.

دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق نیزدر این بازدید گفت: از مجموع سه میلیارد دلار صادرات کشورمان به عراق در هشت ماه گذشته، یک میلیارد و 200 میلیون دلار آن از مرز پرویزخان به عراق صادر شده است.

امین شریعتی افزود: همگی باید تلاش کنیم تا از فرصت مناسبی که در این مرزایجاد شده نهایت استفاده را ببریم.

نماینده مردم قصرشیرین گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز تردد خودرو و مسافر از مرز پرویزخان را یک کار ارزشمند و مهم و هدیه ای از سوی دولت عدالت محور به مردم استان کرمانشاه و مردم شهرستان قصرشیرین و کمک بسیار بزرگی به تجار منطقه عنوان کرد.

فرهاد تجری اظهار داشت: قطعا این کار موجب گسترش مبادلات بازرگانی و تجاری خواهد شد و زمینه ساز ایجاد امنیت پایدار و بالارفتن سطح معیشت مردم منطقه و مرزنشین خواهد بود که در این زمینه باید از پیگیریهای رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر کشور و استاندار تقدیر کنم.

حسین پروین سرپرست فرمانداری قصرشیرین نیز گفت: در هشت ماه گذشته یک میلیارد و 239 میلیون دلار انواع کالا از مرز پرویزخان به عراق صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شش هزار نفر در این بازارچه مشغول فعالیت هستند و آغاز تردد مسافر و خودرو از این بازارچه فعالیتهای تجاری و بازرگانی را توسعه و تسهیل می کند.

مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین قرار دارد و بیش از نیمی از صادرات کشور به عراق از طریق این مرز صورت می گیرد.