طرح "اسرائیل بزرگ" نابود شد/ هدف انفجار چابهار اختلاف افکنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته طی سخنانی ایام سوگواری امام حسین (ع) را به همه شیعیان و عزاداران حسینی تسلیت گفته و به پیامدهای اتهام افکنی ها در دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری اشاره کرد.

سید حسن نصرالله گفت: موضوع اساسی درمنطقه ما درگیری اعراب و اسرائیل است و محور همه رویدادها و تحولات و ترسیم سیاست ها و تدوین طرحهای آمریکایی و غربی مسئله فلسطین و رژیم اسرائیل و نتایج این حضور شوم است. وی درباره وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی گفت: مجموعه خیال پردازی های اسرائیل تمام شده است و من در مناسبت های گذشته درباره پیروزی ها و شهدای مقاومت سخن گفتم؛ امروز دیگر چیزی به عنوان طرح اسرائیل قدرتمند باقی نمانده است. این امر با مبارزه و جانفشانی مقاومت و شهدای مقاومت تمام شد.

طرح اسرائیل بزرگ نیز از بین رفت. اسرائیل بزرگ که همه از او می ترسیدند، نیز تمام شد؛ چیزی که اسرائیل بزرگ را ریشه کن کرد، پیروزی مقاومت در سال 2006 در لبنان بر این رژیم و در پی آن پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی درغزه بود. وی خاطرنشان کرد: طرح اسرائیل قدرتمند پایان یافت چرا که توانستیم جانانه مقاومت و مبارزه کنیم. اساسا پایان اسرائیل قدرتمند از جنبش مقاومت در فلسطین آغاز و با مقاومت ارتش های عرب ادامه یافت تا به جنبش مقاومت در لبنان رسیدیم که در سال 2000 پیروز شد و اسرائیل، شکست خورده و ذلیل، بدون کسب هیچ دستاوردی از لبنان خارج شد و در 25 می سال 2000 آخرین میخ ها بر تابوت اسرائیل قدرتمند کوبیده شد. وی خاطرنشان کرد: طرح اسرائیل قدرتمند پایان یافت چرا که توانستیم جانانه مقاومت و مبارزه کنیم. اساسا پایان اسرائیل قدرتمند از جنبش مقاومت در فلسطین آغاز و با مقاومت ارتش های عرب ادامه یافت تا به جنبش مقاومت در لبنان رسیدیم که در سال 2000 پیروز شد و اسرائیل، شکست خورده و ذلیل، بدون کسب هیچ دستاوردی از لبنان خارج شد و در 25 می سال 2000 آخرین میخ ها بر تابوت اسرائیل قدرتمند کوبیده شد.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه چهره اسرائیل که منطقه را می ترساند دیگر کودکان را نیز نمی ترساند، گفت: اسرائیل دیگر نمی تواند شروط خود را تحمیل کند که اینها از دستاوردهای مقاومت و همراهان آن است و کسانی که در اردوگاه دیگر بودند، شریک در زیان و شکست هستند. وی خاطرنشان کرد: در جنگ تابستان سال 2006 با وجود همه کمکهای بین المللی و برخی کمکهای منطقه ای به دشمن، این دوطرح شکست خورد.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: اما این بدان معنا نیست که رژیم اسرائیل ناتوان شده و می توان آن را برچید؛ این رژیم همچنان دارای چندین فاکتور قدرت است اما دیگر آن رژیمی نیست که بتواند سودای اسرائیل قدرتمند و بزرگ را در سر بپروراند و دیگر نمی تواند هرچه که بخواهد در منطقه انجام دهد.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: اسرائیل برای بازگرداندن توان و اصلاح اوضاع جبهه داخلی خود تلاش می کند، اما خطرناک ترین موضوع این است که رژیم اسرائیل در نتیجه اوضاع جاری در مسیر پرشتاب به سمت یهودی سازی قدس یعنی اعلام اسرائیل به عنوان دولتی یهودی و اقداماتی در زمینه تابعیت حرکت می کند.

سید حسن نصرالله با اشاره به تخریب مدارس و مساجد در نقب و تهدید فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی سال 1948 میلادی و فتواهای خاخام های صهیونیست برای اجاره ندادن فروش خانه به فلسطینی ها گفت که این اقدامات و همچنین تکه تکه کردن کرانه باختری تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به کشف دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان گفت: ما کار کشف مجموعه ای از تجهیزات یا دوربین هایی را در چارچوب متلاشی کردن دستگاه های جاسوسی پیشرفته خواه درمنطقه صنین یا الباروک با هماهنگی بین دو طرف معادله طلایی یعنی مقاومت و ارتش آغاز کرده ایم، و جا دارد تا از برادران درارتش که از صبح برای برچیدن این تجهیزات کار می کنند، تشکر کنم.



دبیرکل حزب الله لبنان گفت: وضعیت جدیدی درمنطقه وجود دارد که سه گزینه درباره آن مطرح است؛ نخست گزینه مذاکرات و سازش که اسرائیل آن را نمی خواهد؛ اسرائیل سازوکارهای برقراری سازش را پیچیده کرده است، زیرا سازش گزینه واقعی آنها نیست. وی افزود: رژیم صهیونیستی آماده امتیازدهی نیست وطرح واقعی آنها برپایی کشوری فلسطینی نیست بلکه برپایی دولتی برای اسرائیل است.



سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: گزینه دوم مسیر جنگ است یعنی اسرائیل اقدام به جنگی با لبنان یا سوریه یا ایران یا غزه یا با همه آنها کند، که این گزینه در شرایط کنونی غیرمنطقی است؛ زیرا رژیم اسرائیل به خوبی می داند که حرکت به سمت هرگونه جنگی در هر جبهه ای، نتایج تضمین شده ای برای او نخواهد داشت و این گزینه برای اسرائیل یک ماجراجویی بزرگ است، و هرچه از تهدید وارعاب از سوی اسرائیل می شنویم جنگی روانی است.

وی افزود: گزینه دوم برای اسرائیل سخت و خطرناک است اما محال نیست و گزینه سوم باقی ماندن در وضعیت کنونی یعنی بدون سازش و مذاکرات در انتظار تغییراتی منطقه ای و بین المللی که ممکن است این رژیم را به سمت جنگ یا سازش کمک کند. سید حسن نصرالله گفت: رژیم اسرائیل امروز گزینه سوم را ترجیح می دهد.

وی در ادامه به طرح رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی در کشورهای منطقه از جمله فتنه انگیزی میان شیعیان و اهل سنت، کردها و اعراب در عراق، مسیحیان و مسلمانان در مصر اشاره کرد و تاکید کرد: باید در قبال آنچه صهیونیست ها و آمریکایی ها برای منطقه تدارک می بینند، آگاه و هوشیار باشیم.



دبیر کل حزب الله ضمن اشاره به حمایت دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری و دولت لبنان و برخی سیاستمداران و مسئولان امنیتی این کشور از شاهدان دروغین اظهار داشت: نگرانی ما از روند اقدامات دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری به هیچ وجه به خاطر سرنوشت مقاومت نیست چرا که مقاومت خود را برای هر شرایطی آماده کرده است بلکه نگرانی ما به دلیل مشکلاتی است که در پی فتنه انگیزی برای مردم ایجاد خواهد شد.

سید حسن نصرالله با اشاره به ماهیت سیاسی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری گفت: روند تحقیقات این دادگاه از ابتدا با مشکل جدی مواجه بود، این دادگاه هیچگاه حاضر به پذیریش و بررسی فرضیه احتمال نقش اسرائیل در این ترور نشد در حالی که مدارک غیر قابل انکاری در این زمینه وجود دارد. وی دست اندرکاران دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری را افرادی فاسد دانست که با گرفتن پول تحقیقات این دادگاه را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده اند.

وی خاطرنشان کرد: "گرهارد لمن" معاون اولین رئیس کمیته تحقیق دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری فرد فاسدی بود که اسناد این دادگاه را در ازای دریافت 50 هزار دلار فروخته است و این مدارک هم اکنون در اختیار من است، وی پیش از این پیشنهاد کرده بود در ازای دریافت یک میلیون دلار تمامی مدارک پرونده را در اختیار حزب الله قرار دهد که ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم .

سید حسن نصرالله خطاب به سیاستمداران گروه 14 مارس در لبنان گفت : ما می خواهیم قبول کنیم که شما با دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری ارتباطی ندارید، اگر اینگونه است شما خود را کنار بکشید، ما بخوبی می دانیم چگونه مشکل میان خود و این دادگاه را حل کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد : ما همچنان گفتگوهای سعودی- سوریه را بهترین راهکار برای خروج لبنان ازبحرانی می دانیم که به سوی آن پیش می رود، و معتقدیم همه تلاشها باید پیش از صدور کیفرخواست اتهامی دادگاه به نتیجه برسد چرا که شرایط بعد از صدور این کیفرخواست به پیش از آن بسیار متفاومت خواهد بود.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: تمام داستان مذاکرات چیزی جز وقت کشی نیست، تا شهرک سازی ادامه پیدا کرده، سلطه آنان تکمیل شده و ملت فلسطین نتواند به بدیهی ترین حقوق قانونی و طبیعی خود دست پیدا کند. وی با بیان اینکه مذاکرات نزدیک به دو دهه چیزی جز نا امیدی به همراه نداشته است، تلاشهای اخیر آمریکا را نیز بی نتیجه توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کردند اسرائیلی ها با پذیرش مشوقهای مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا برای 90 روز شهرک سازی را متوقف می کنند ولی اسرائیلی ها چنین نکردند چرا که این 90 روز برای طرح شهرک سازی بسیار مهم است.

سید حسن نصرالله گفت: اسرائیلی ها نمی خواهند روند سازش به نتیجه برسد، طرح اصلی اسرائیل عدم برپا شدن کشور مستقل فلسطین است. وی تاکید کرد: اسرائیل می خواهد کرانه باختری تکه تکه شده با یک خودمختاری باشد و اسرائیل به عنوان یک رژیم یهودی برپا باشد.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر به پذیرش کشور مستقل فلسطینی نیست بلکه آنها همه فلسطین را می خواهند و با وجود وضعیت تشکیلات خود گردان و محاصره غزه تلاش می کند به این هدف دست یابند.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه گزینه جنگ در شرایط کنونی به عنوان یک گزینه اصلی برای صهیونیستها مد نظر نیست گفت: البته من نمی گویم که این گزینه به طور کلی منتفی است اما آنها تا به پیروزی اطمینان نداشته باشند گزینه جنگ را کلید نخواهند زد چراکه اسرائیل به هیچ وجه تحمل شکستی دیگر را درعرصه نظامی ندارد.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد ، گزینه نه جنگ نه صلح و مذاکره برای مذاکره گزینه ای است که صهیونیستها انرا ترجیح می دهند اما انتخاب این گزینه فرصتی برای قویتر شدن مقاومت و دشمنان واقعی اسرائیل در منطقه است ضمن اینکه صهیونیستها تضمینی برای بهبود وضعیت اینده در دست ندارند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ادامه شکستهای امریکا در عراق و افغانستان و منطقه چشم انداز امیدوار کننده ای را پیش روی صیهونیستها قرار نمی دهد، لذا تلاش می کنند تا با تهیج مواضع بین المللی ضد فعالیتهای صلح امیز هسته ای ایران و یا اعمال فشار بر سوریه و مقاومت شرایط را به سود خود تغییر دهند.

سید حسن نصرالله شعله ور کردن آتش فتنه شعیه و سنی را خطرناک ترین اقدام دشمن دانست و گفت: هدف آنها تضعیف اسلام و نابودی مسیحیان در منطقه است و دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نیز قطعه ای از همین نمایش است. وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: رژیم صهیونیست خواهان بازگشت آوارگان فلسطینی نیست بلکه می خواهد این آوارگان مشکلاتشان در اردن، لبنان و هر مکانی دیگری حل و فصل شود و آوارگی را مشکل فلسطینیان و نه خود می داند.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: صهیونیستها در روند سازش جدی نیستند و با وقت کشی سازوکارهای سازش را پیچیده می کنند. وی با بیان اینکه سیاست اسرائیل در محاصره نوار غزه کارساز نبوده، گفت: غزه شبانه روز کار می کند تا اوضاع، روحیه و قدرت خود را بهبود بخشد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: صحنه زیبایی که دو روز پیش در غزه مبنی بر اظهارات اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین و محمد الهندی به نمایندگی از گروه های فلسطینی مشاهده کردیم، بیانگر بهبودی اوضاع غزه است. به گفته وی در لبنان، اسرائیلی ها نگران افزایش قدرت حزب الله هستند و ایهود باراک (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) از آمریکا و غرب می خواهد روند مسلح شدن حزب الله متوقف شود.

وی با بیان اینکه قدرت ایران و سوریه رو به فزونی است، تاکید کرد: این وضع برای اسرائیل مشکل ساز است. طرف مقابل در برابر اسرائیل افراد خواب آلوده و ساکت نیستند و به وطن، کرامت، استقلال، آینده ملت و امت خود توجه دارند و شبانه روز برای افزایش قدرت خود تلاش می کنند.

سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه هیچ تضمینی برای بهبود اوضاع اسرائیل وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از قدرت آمریکا و ناتو در منطقه کاسته شده است؛ و طرح های آنان درعراق، افغانستان و منطقه روشن است. وی افزود: اسرائیل به آمریکایی اتکا دارد که به صورت تدریجی از منطقه در حال اخراج شدن است، بنابراین تضمینی برای بهبود وضع آینده این رژیم وجود ندارد.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: اسرائیل با شکست متحدان منطقه ای خود روبروست؛ این رژیم سی و دو سال پیش نظام شاه (مخلوع) ایران را از دست داد و امروز ترکیه را از دست داده است.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: ترکیه در طول عمر اسرائیل، متحد راهبردی این رژیم بوده است.قدرت های جهانی نظیر آمریکا و منطقه یورو به اوضاع بحران اقتصادی و مالی خود مشغول هستند و اسرائیل به حال خود رها شده است. نفرت از اسرائیل در جهان عرب و اسلام پس از تلاش های این رژیم در دهه های گذشته برای بهبود وجهه خود رو به فزونی است. همه این تحولات جاری و آینده اسرائیل را نگران کرده است.اسرائیل باید چه کند؟اسرائیل باید برای مقابله با این قدرت ها و جنبش های منطقه ای که شبانه روز برای افزایش قدرت خود تلاش می کنند حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل در این زمینه در عرصه جهانی تلاش کرده است تا جهان تحریم های اقتصادی شدید علیه ایران تحمیل کند چرا که معتقد است این مساله این کشور را تضعیف می کند. اسرائیل به تمام اقصی نقاط جهان می رود تا جهان بر سوریه فشار آورد .به تمام اقصی نقاط جهان می رود تا بتواند قطعنامه 1559 را اجرا و مقاومت را محاصره و آن را در لبنان خلع سلاح کند. خطرناک ترین اقدام دشمن اسرائیلی و آخرین برگه آن همان تلاش پیگیر تل آویو و واشنگتن از طریق دولتها، دادن پول، استفاده از مراکز تحقیقاتی و رسانه ای و فرهنگی و شخصیتها و نخبگان و دستگاه های جاسوسی برای پیاده کردن طرح فتنه خود در جهان عربی و اسلامی است.

سید حسن نصرالله گفت: تنها امید اسرائیل برای خارج شدن از باتلاق راهبردی خود، ایجاد فتنه داخلی در کشورهای عربی و اسلامی است.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: گزینه های دیگر جواب نداده است. مجازات ها بر ایران، این کشور را تضعیف نکرده و قدرت ایران افزایش یافته است. مجازاتها بر سوریه تاثیری بر رهبران سیاسی، نظامی و مردم سوریه نداشته است. و قطعنامه 1559 هیچ سودی برای اسرائیل جهت مقابله با مقاومت در لبنان نداشته است.

وی تصریح کرد: گزینه جدی که آمریکا و اسرائیل شبانه روز روی آن کار می کند گزینه ایجاد فتنه است. حتی اسرائیل به مصر با وجود تمامی شرایط دشواری که دارد توجه دارد و تلاش می کند در این کشور فتنه اسلامی - مسیحی ایجاد کند. درعراق، آمریکا و اسرائیل همچنان تلاش می کنند میان شیعه و سنی فتنه ایجاد کنند و به مسیحیان در عراق حمله کنند. میان عرب و کردها فتنه ایجاد کنند. مشخص است انتحاری ها که خود را در میان کاروانهای عزادار منفجر می کنند از کجا دستور می گیرند.

سید حسن نصرالله گفت: اسرائیلی ها می خواهند میان کشورهای عربی و ایران، میان کشورهای عربی و در داخل قومیتهای هر کشور عربی فتنه ایجاد کنند. وی در ادامه افزود: چند روز قبل شائول موفاز که زمانی وزیر جنگ و رئیس ستاد سابق ارتش بود و قرار است رئیس حزب کادیما و شاید نخست وزیر آینده شود سخنرانی ارائه کرد. وی با وقاحت پیشنهاد کرد اسرائیل و سنی های میانه رو با خطر شیعی مقابله کنند.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: رابطه اسرائیل با سنی ها چیست؟ به سالهای قبل از 1948 باز می گردیم. اسرائیلی ها با سنی ها چه کردند. تمام فلسطینیانی که در اراضی اشغالی فلسطین کشته شدند، از اراضی خود آواره و سرزمین خود را از دست دادند شیعه بوده یا سنی بودند. این سنی ها هستند که نزدیک به شصت سال از مصیبتهای اشغالگران اسرائیلی در رنج هستند. هزاران اسیر فلسطینی و عرب در زندانهای اسرائیل، سنی هستند. کسانی که چند سال پیش در نوار غزه کشته شدند، سنی بودند. کشورهایی که اسرائیل با آنان در جنگ های گذشته از سوریه، لبنان، مصر و اردن وارد جنگ شد سنی بودند.

وی تاکید کرد: اسرائیلی که این جنایت ها را علیه سنی ها مرتکب شده پیشنهاد ائتلاف با سنی ها را می دهد. امروز آنانی که در نوار غزه در محاصره هستند سنی هستند. طبعا، دلایلی وجود دارد که به موفاز جرات بیان چنین اظهاراتی را می دهد. در جهان عربی و اسلامی افرادی هستند که چنین جراتی را به موفاز می دهند. حتی کسانی که در کشتی های کاروان آزادی غزه از ترک ها کشته شدند سنی بودند. ترکیه از اسرائیل چه خواست گفت اسرائیل از این مساله عذرخواهی کرده و غرامت بپردازد تا روابط عادی شود ولی تل آویو این مسئله را رد کرد. این اسرائیل، پیشنهاد ائتلاف با سنی ها را می دهد.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: این وظیفه رهبران، جنبش ها، احزاب سیاسی، علما، نخبگان و دانشمندان است که در برابر توطئه های خطرناک و زشت آمریکا و اسرائیل هوشیار باشند.



دبیر کل حزب الله لبنان گفت: امروز درست ترین اقدام هر مسلمان شیعی و سنی ایستادن در برابر توطئه آمریکا و اسرائیل است. امروز از مهم ترین واجبات هر فرد شیعی و سنی مقابله با خطر فتنه افکنی اسرائیل است.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه هرگز فتنه شیعی - سنی در لبنان روی نخواهد داد، اظهار داشت: متاسفانه برخی به این فتنه دل بسته اند. این محاسبات اشتباهی است. فتنه گران در منطقه عربی و اسلامی خواهان پایان دادن به حضور مسیحی و تضعیف حضور اسلامی هستند تا طرح های گذشته استعماری و اسرائیل بزرگ زنده شود. این طرح ها مربوط به گذشته است و بازگشت این طرح ها نیز چیزی جز خواب و خیال نیست بنابراین مسیحیان باید هوشیار باشند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: نکته ای که باید در ابتدا متذکر شوم این است که بدانید که ما شبانه روز برای افزایش قدرت خود تلاش می کنیم و حتی اگر به مسائل سیاسی مشغول باشیم در افزایش مقاومت چشم پوشی نمی کنیم. مقاومت شبانه روز برای افزایش قدرت خود تلاش می کند و این مقاومت همان طور که در گذشته بر روی آن حساب کردید تمام روزهای آینده می تواند بر روی آن حساب باز کنید.

سید حسن نصرالله افزود: در مساله دادگاه بین المللی، از سال 2006 مطالبی در روزنامه ها نوشته شد که روند تحقیقات بین المللی علیه حزب الله حرکت می کند. ما در این مساله دست بسته نبودیم چرا که بر امنیت و ثبات کشور تاکید داریم. وی با بیان اینکه حزب الله هیچ روزی در لبنان در پی بهانه برای تغییر وضع سیاسی موجود، ساختار سیاسی و به دست گرفتن قدرت یا کودتا علیه طایفه مشخصی نبوده است، این گونه ادعاها را بی ارزش دانست.

سید حسن نصرالله افزود: همه اخبار حاکی از آن بود که این کیفرخواست بین پانزدهم و بیستم ماه دسامبر صادر می شود، سران چهارده مارس نیز این مساله را پیش بینی می کنند. وی خاطرنشان کرد: این کیفرخواست دارای اهداف و توطئه ای است که مقاومت، حزب الله و لبنان را هدف قرار داده است.

وی افزود: روزی برسد که رسوایی این دادگاه بین المللی از رسوایی های ویکی لیکس بیشتر باشد و دشواریهای آن برای توطئه گران از اسناد ویکی لیکس نیز بیشتر خواهد بود، چرا که آنان با شاهدان دروغین ارتباط داشته و همه چیز را می دانند، و روزی خواهد رسید که همه چیز روشن خواهد شد و امیدواریم این مساله روی دهد.

سید حسن نصرالله سکوت حزب الله دربرابر دادگاه بین المللی را نادرست دانست و گفت: ما ماهها قبل به صورت علمی و منطقی توضیحاتی درباره اهداف این دادگاه ارائه دادیم و طبیعی نبود پس از این که کیفرخواست صادر شود و توطئه و اهداف اجرا گردد به روشنگری بپردازیم. وی تاکید کرد: ما نشانه ها و شواهد خود را درباره این ترور اعلام کرده، رویکرد منفی نداشته، تظاهرات و تحصن نکرده، کشور را تعطیل نکردیم و دست به نافرمانی مدنی نزدیم.

وی گفت: ما می دانستیم روند این دادگاه به چه سویی حرکت می کند ولی رویکرد منفی اتخاذ نکردیم و دلایل خود را ارائه کردیم.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: برخی از مردم نظیر برخی از جریان 14 مارس می گویند چون حزب الله از خود دفاع می کند و این دادگاه را سیاسی و تقلبی و طرحی آمریکایی اسرائیلی می داند پس در ترور حریری دست داشته است. از سوی دیگر اگر سکوت هم می کردیم می گفتند سکوت ما نشانه آن است که در این ترور نقش داریم. پس در هر دو حال ما متهم به ترور هستیم ولی ما به این مسائل توجهی نداشته و در ماه های اخیر شواهد و قرائن خود را درباره این مساله بیان کردیم.



سید حسن نصرالله دفاع از مقاومت بعنوان امانت شهدا و دفاع از لبنان را امری واجب دانست و گفت: اسرائیل کل لبنان و نه فقط مقاومت را هدف قرار داده است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه در این تحقیقات به فرضیه دست داشتن اسرائیل در این ترور پرداخته نشده است، تاکید کرد: ما قرائن و اسناد خود را نشان دادیم ولی با بی توجهی روبرو شد. برخی از نهادها نیز دلایل ارائه شده ما را مسخره کردند. و این درحالی است که کار حرفه ای این است که هر فرضیه ای پیگیری شود.

سید حسن نصرالله دلیل دوم را درز تحقیقات این دادگاه عنوان کرد و گفت: زمانی که اسناد این تحقیقات به صورت گسترده به بیرون درز می کند بیانگر درست نبودن آن است. روند تحقیقات این دادگاه از روز اول تشکیل آن در رسانه ها، خبرگزاریها و سفارتخانه ها درز کرد.

وی افزود: گرهارد لمن معاون رئیس کمیته تحقیقات دادگاه بین المللی که یک افسر دستگاه جاسوسی آلمان است، بزرگترین مسئول درز تحقیقات دادگاه بوده که فردی فاسد است. وی اسناد این دادگاه را در لبنان به افرادی فروخت و آنان این اسناد را به من دادند.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: بلمار رئیس این کمیته تلاش های زیادی کرد تا از شاهدان دروغین حمایت کند و شهادت آنان را در دادگاه حفظ کند، این در حالی است که گرهارد لمن معاون وی شهادت شخصیت های سیاسی ارشد کشور را فروخت. وی این اسناد را با پنجاه تا هفتاد هزار دلار فروخت.

وی گفت: روزی به من گفتند این فرد آماده است همه اطلاعات روند تحقیق را در برابر یک میلیون دلار بفروشد ولی رد کردیم. سید حسن نصرالله تاکید کرد: آیا این روند تحقیقات بین المللی که گزارش ها را درز می دهد، یک تحقیق سالم و حرفه ای است؟

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: ما خواستیم این مساله به صورت قضایی و فنی بررسی شود، خواستار محاکمه شاهدان دروغین شدیم و به ما گفتند (چهارده مارس) این کار دادگاه بین المللی است. ما خواستیم این مساله در کابینه بررسی شود ولی گفتند این مساله از اختیارات کابینه نیست.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: در حالی که دولت لبنان در حادثه کشته شدن دو جوان و متهم بودن یک جوان شیعه از ترس تبدیل شدن این جنایت به فتنه آنرا به دادگاه عالی قضایی ارجاع داد ولی چرا جنایتی همچون شهادت دروغین در این دادگاه بررسی نمی شود.

وی افزود: حادثه برادران آنطوان نیز از ترس ایجاد فتنه به دادگاه عالی قضایی ارجاع شد ولی پرونده شاهدان دروغین که به فتنه تبدیل شد و روابط لبنان و سوریه را متشنج و نزدیک به 5 سال کشور را بی ثبات کرد ولی با ارجاع آن به دادگاه عالی قضایی مخالفت می کنند.

سید حسن نصرالله گفت: دقایقی قبل نیز به من خبر دادند کابینه نیز در بررسی این مساله به نتیجه ای نرسید. آیا این افراد خواهان حقیقت هستند. آیا کسانی که خواهان عدالت و حقیقت هستند، تحقیقاتی را که فرضیه های دیگر و بررسی شاهدان دروغین و محققان فاسد دروغین را رد می کند می پذیرند.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: بنابراین این دادگاه از شاهدان دروغین حمایت می کند چرا که میلس و لیمن در ساختن این شاهدان دروغین شریک هستند و محققان در دادگاه بین المللی در ساختن شاهدان دروغین دست دارند، شماری از شخصیتهای سیاسی و امنیتی در لبنان این شاهدان را خلق کردند ، دادگاه بین المللی از آنان حمایت می کند و این دولت از شاهدان دروغین حمایت می کند. شب گذشته کابینه لبنان از این شاهدان حمایت کرد. طرفهایی هستند که اسناد مهمی در این زمینه دارند.

سید حسن نصرالله محققان دادگاه بین المللی را فاسد خواند و گفت: این دادگاه و کیفرخواست برای ما اهمیتی ندارد و هیچکس را تسلیم نکرده و تسلیم نمی شویم. ما کسانی نیستیم که ظلم را علیه جوانان و هر انسانی بپذیریم ما کسی را تسلیم نکرده و تسلیم نمی شویم ما در امانت خیانت نمی کنیم، و هر چه که می خواهد روی دهد و آنچه را که می خواهند انجام دهند.

سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه حزب الله آماده پذیرش تلاش های منطقه ای نظیر عربستان و سوریه را برای حل و فصل این مشکل دارد، تاکید کرد: در صورتیکه می خواستیم از مساله شاهدان دروغین برای اجرای کودتا استفاده کنیم هیچ گاه به تلاش های منطقه ای متقاعد نمی شدیم چرا که به ما حمله شده بود.

سید حسن نصرالله افزود: امروز اتهامات به سوی حزب الله و مقاومت است که اهدافی را در بردارد و باید با مقاومت این اهداف را از بین ببریم. وی تاکید کرد: صدور این کیفرخواست تاثیری بر جایگاه حزب الله خواهد داشت، بلکه این حس تقویت می شود که حزب الله مورد هدف قرار گرفته است، و این یکی از دستاوردهای دو تا سه ماه گذشته است و این در حالی است که دیگران از ما خواستند ساکت نشسته و قربانی شویم.

سید حسن نصرالله گفت: در صورتی که حزب الله ساکت می شد و این کیفرخواست به صورت ناگهانی صادر می شد یکی از طرف هایی که اسیب می دید متحدان حزب الله به ویژه از سنی ها بودند. وی خاطرنشان کرد: آنان با این کیفرخواست می خواستند حزب الله را از دوستان سنی اش دور کنند، میان شیعیان دو دستگی ایجاد کنند و حزب الله را در انزوا قرار دهند تا زمینه حمله به آن در آینده فراهم شود اما این هدف نیز شکست خورد و دل بستن به منزوی کردن حزب الله از طریق این کیفرخواست شکست خورد.

سید حسن نصرالله با تاکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد دادگاه بین المللی در 5 سال گذشته گفت: این دادگاه پرونده یک فرد و خانواده نیست بلکه امتی را هدف قرار داده است. این دادگاه در 5 سال گذشته با فساد، گمراه کردن و دروغ و سیاسی بودن همراه بوده است.

وی افزود: در حال حاضر تلاش های متعدد سوریه، عربستان، ایران، ترکیه و قطر در جریان است و یک نوع مسئولیت ملی، عربی و اسلامی ایجاد شده است. برای ما روشن شده است کسانی که شاهدان دروغین را ایجاد کردند خواهان محاکمه آنان نیستند.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: تصمیمی بزرگ (کیفرخواست) علیه کشور گرفته شده است و ما به آن توجه داریم و می خواهیم با آن مقابله کنیم؛ ما درباره مقاومت نگرانی نداریم بلکه درباره کشور نگرانیم. شکی در این نیست موضع گیری و رفتارهای دیگران تاثیر زیادی بر مواضع ما دارد همانطور که ما بر دیگران تاثیر می گذاریم.

دبیرکل حزب الله لبنان در پایان خاطرنشان کرد: ما پایبندی، موضع و عهد خود را با موضع حق و امام حق، امام ابی عبدالله الحسین (ع) اعلام می کنیم و امروز نیز در خیابانها همین تعهد را تکرار خواهیم کرد.

سید حسن نصرالله گفت: ما در مرحله چالشی جدیدی هستیم و حضور امروز ما بیانگر پایبندی ما به حقیقت، مقاومت، اصول، حمایت از وطن ما، فلسطین و حمایت از برادران ما درغزه خواهد بود. امروز جمع شده و به جهان خواهیم گفت همه هشدارهای اسرائیل مبنی بر آغاز جنگ تاثیری بر اراده ما ندارد و با سردادن "لبیک یا حسین(ع)" همه توطئه هایی که با آن روبرو هستیم در برابر مشتهای گره کرده خود نابود خواهیم کرد. امروز به جهان در برابر حضور گسترده مردان، زنان، پیر و جوان خود خواهیم گفت ما اهل مقاومت مظلومانه، صبورانه، توکل کننده بر خدا بوده و در نهایت امر پیروز شده و اهل این مقاومت خواهیم بود.