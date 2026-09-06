اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر به مسابقات جهانی منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان در شرایطی از چهارشنبه 18 شهریور به میزبانی کانادا آغاز می شود که تیم ملی ایران با وجود کسب سهمیه جهانی در این رقابت ها حضور ندارد.

دلیل عدم اعزام تیم ملی بسکتبال با ویلچر به کانادا صادر نشدن روادید برای بهروز سلطانی و محمدرضا دستیار سرمربی و مربی این تیم است. این در حالی است که ویزای تمام بازیکنان، مدیر فنی و سرپرست تیم ملی بسکتبال با ویلچر صادر شده است.

قرار بود ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران جمعه گذشته عازم کانادا شوند، این اعزام به خاطر عدم صدور روادید سلطانی و دستیار تا به امروز به تعویق افتاد و در نهایت هم لغو شد.