فراخوان دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» منتشر شد

علی عشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات این رویداد ملی اظهار کرد: جشنواره «نسل امید» با محوریت موضوعات کلیدی همچون ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، واکاوی چالشها و پیامدهای سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در عرصههای اجتماعی، بستری مناسب برای بیان هنرمندانه این مسائل مهم و آیندهساز فراهم میآورد.
وی با اشاره به نقش مؤثر زبان هنر در ایجاد گفتوگوی اجتماعی پیرامون مسائلون مسائل جمعیتی و خانواده تصریح کرد: این جشنواره ت زمینه حضور و مشارکت گسترده هنرمندان در پرداختن به این عرصههای حیاتی و اثرگذار را به بهترین شکل فراهم آورد.
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان درباره ساختار و بخشهای مختلف جشنواره خاطرنشان کرد: این رویداد در سه حوزه اصلی هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی و هنرهای تصویری برگزار میشود. در بخش هنرهای تجسمی، در نظر گرفته شده گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکس در نظر گرفته شده است؛ بخش آفرینشهای ادبی شامل شعر طنز و روایتداستان است و هنرمندان حوزه هنرهای تصویری نیز میتوانند در رشتههای موشنگرافیک، مستند کوتاه و انیمیشن آثار خود را عرضه کنند.
عشوری با بیان اینکه زبان هنر میتواند در تبیین و آگاهسازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت نقش ایفا کند، ادامه داد: جشنواره «نسل امید» فرصتی برای پرداخت هنرمندانه به یکی از مسائل مهم و آیندهساز جامعه است و امید میرود مشارکت فعال هنرمندان استان اصفهان بتواند به تعمیق این گفتوگوی اجتماعی در سطح ملی کمک شایانی کند.
وی زمانبندی جشنواره را تشریح کرد و گفت: علاقهمندان برای حضور در دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: هنرمندان و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و ارسال آثار خود به پایگاه اینترنتی ArtFest.ir مراجعه کنند. همچنین اطلاعات تکمیلی این جشنواره از طریق کانال حوزه هنری استان اصفهان در پیامرسان ایتا به اطلاع هنرمندان و عموم علاقهمندان خواهد رسید.
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