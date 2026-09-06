به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌شمالی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد با تشریح برنامه‌های این ستاد برای ترویج سبک زندگی عفیفانه، از احیا و بازسازی گروه‌های تذکر لسانی در سطح استان با رویکردی جدید و ساختارمند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به این ضرورت، ستاد تصمیم گرفته است با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، گروه‌های تذکر لسانی را که پیش‌تر در سطح استان فعال بودند، با رویکردی جدید احیا و بازسازی کند.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه خراسان‌شمالی آموزش و توانمندسازی نیروهای مردمی را از محورهای مهم این برنامه دانست و افزود: برای افزایش اثربخشی فعالیت این گروه‌ها، برنامه‌های مدون توانمندسازی در سراسر استان با حضور اساتید برجسته فرهنگی و حقوقی طراحی شده است.

وی تصریح کرد: اعضای گروه‌های تذکر لسانی باید بتوانند با بهره‌گیری از اخلاق، استدلال و سعه‌صدر، نقش مؤثری در ترویج این فریضه الهی ایفا کنند.

سردار اکبری در ادامه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌شمالی، از اجرای عملیات گسترده تبلیغات بصری و فضاسازی شهری خبر داد.

وی گفت: این اقدامات با هدف ترویج ارزش‌های اسلامی، عفاف و حجاب در دستور کار قرار گرفته است و در آینده نزدیک بیلبوردها و سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر با محتوای فرهنگی و فاخر در این حوزه، چهره متفاوتی به خود خواهند گرفت.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه خراسان‌شمالی تأکید کرد: اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی در کنار فعالیت‌های میدانی دنبال می‌شود تا موضوع ترویج سبک زندگی عفیفانه با استفاده از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی دنبال شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقه تولید محتوا با موضوع عفاف، حجاب و سبک زندگی عفیفانه خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در حوزه فضای مجازی برگزار خواهد شد.

سردار اکبری از هنرمندان و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی دعوت کرد آثار خلاقانه خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند و افزود: آثار برتر ضمن برخورداری از جوایز، در بسترهای رسانه‌ای استان منتشر و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت بنیان‌های اعتقادی و نهادینه‌سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دنبال می‌شود و تلاش ستاد بر این است که برای بهبود وضعیت فرهنگی استان و مقابله با ناهنجاری‌ها، از ظرفیت روش‌های ایجابی، فرهنگی و اقناعی بیش از گذشته استفاده شود.