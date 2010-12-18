امیدها کم رنگ می شود/ عملیات آواربرداری معدن به کندی پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پنج روز پیش بار دیگر حادثه ای تلخ در معادن کرمان روی داد و چهار کارگر معدن در عمق 600 متری معدن زغالسنگ هجدک گرفتار شدند که در ساعات اولیه یکی از این افراد از زیر آور بیرون آورده شد که متاسفانه به دلیل ریزش زغال فوت کرده بود اما از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی در خصوص سایر معدچیان در دست نیست.

با گذشت زمان و حجم بالای آوار ریزش کرده در معدن زغالسنگ هجدک امیدها برای زنده بیرون آوردن کارگران مدفون در معدن هر لحظه کم رنگ تر می شود.

این درحالی است که مسئولان شهرستان زرند و امداد گران در معدن از استثنایی بودن این حادثه خبر می دهند به گونه ای که معدن با زغال پودر شده بسته شده است و همین مسئله موجب می شود با وجود تلاشهای بسیار معدن بار دیگر دچار ریزش شود و رسیدن به عمق 600 متری و مکانی که معدنچیان محبوس شده اند را سخت تر می کند.

هر چند به گفته مسئولان به دلیل عدم امکان گردش هوا و همچنین حجم بالای ریزش صدها تن زغالسنگ در معدن از روز اول نیز امکان زنده بودن معدنچیان کم بوده است اما داستان معدچیان گرفتار در معدن شیلی موجب شده همچنان امدادگران، معدنچیان این معدن و به ویژه خانواده های معدنچیان همچنان امیدوار باشند.

ریزش پی در پی معدن امداد رسانی را کند کرده است

مسئول معادن زغالسنگ هجدک عصر جمعه در بازدید استاندار کرمان از مراحل امداد رسانی به معدنچیان گرفتار روند آوار برداری را به دلیل نوع و شدت ریزش معدن کند دانست.

کارگران معادن کرمان

محمد موسی پور ادامه داد: امدادگران و معدنچیان برای رسیدن به نقطه حادثه تا کنون 500 واگن زغال را از معدن خارج کرده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون شش اکیپ مختلف درحال فعالیت در معدن هستند اما ریزش زغال و همچنین سنگهای معدن کار را کند می کند.

وضعیت کارگران محبوس نا مشخص است

موسی پور تاکید کرد برای خارج کردن معدنچیان تمام تلاش گروههای امداد در حال انجام است اما همچنان از وضعیت قطعی کارگران خبری در دست نیست.

تلاشها در حالی همچنان بی نتیجه مانده است که فرماندار راور نیز حادثه معدن هجدک را استثنایی می خواند.

حادثه ریزش معدن هجدک عجیب است

فرج الله عارفی نیز با اشاره به کندی روند آوار برداری ابراز امیدواری کرد که معدنچیان گرفتار به زودی از معدن خارج شوند.

کارگران معادن کرمان

اظهارات این مسئول در شهرستان راور نشان از عجیب بودن حادثه معدن راور دارد و گفته های وی نشان از لزوم امداد رسانی تخصصی به معنچیان گرفتاری دارد که با گذشت هر روز امکان زنده بیرون آوردن آنها کم رنگ و کم رنگ تر می شود.

وی امدادرسانی به معدنچیان را به دلیل نوع حادثه زمان بر می داند و به خانواده های معدنچیان اطمینان می دهد که برای خارج کردن معدنچیان از با تجربه ترین و خبره ترین گروههای امدادی استفاده می شود.

عارفی همچنین از حضور یک کارشناس اوکراینی در معدن هجدک خبر داد.

وی گفت: هم اکنون امدادگران به نزدیکی محل حادثه رسیده اند و با حفر کانالهای عمودی در معدن و تثبیت این کانالها که با عرض کم حفر می شوند به سمت معدنچیان گرفتار در معدن پیش می روند.

امیدواریم معدنچیان زنده خارج شوند

مدیرعامل شرکت مواد معدنی ایران نیز که در محل حادثه حضور یافته با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امدادگران بتوانند با سرعت بیشتر معدنچیان گرفتار را نجات دهند گفت: با تمام توان امدادرسانی در این معدن در حال انجام است.

حسین رحیمیان تصریح کرد: امکانات لازم در اختیار امدادگران وجود دارد اما به دلیل شدت ریزش معدن با مشکل مواجه شده ایم.

حفر کانالهای عمودی ادامه دارد

وی دلیل کندی عملیات نجات را نیز شدت ریزش زغال و سنگ در معدن دانست و گفت: هر چه برداشت زغال و آواربرداری انجام می شود بار دیگر معدن ریزش می کند.

کارگران معادن کرمان

وی گفت: زغال به صورت گرد در معدن وجود دارد و همین مسئله تثبیت کانالهای ایجاد شده را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به اینکه حفر کانال به صورت عمودی باید انجام شود گفت: به دلیل شرایط خاص معدن با وجود حفاری امکان تثبیت به سختی وجود دارد و بار دیگر به دلیل ریزش کانال بسته می شود.

خانواده های معدنچیان امیدوارند

اقدامات مسئولان و امداد گران در حالی در معادن هجدک انجام می شود که خانواده معدنچیان همچنان امیدوارند بتوانند بار دیگر عزیزانشان را به سلامت ببینند و در این میان به نظر می رسد دعا برای سلامت کارگران معدن کرمان تنها کاری است که می تواند خانواده های معنچیان را تسلا دهد.