جزئیات ارسال پیامک از تلفن ثابت/ ارسال SMS بدون نیاز به گوشی تلفن!

محمد خجسته نیا مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت و روشهای ارسال پیامک از این شبکه اظهار داشت: سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت ارسال پیام های کوتاه متنی را در شبکه های تلفن ثابت و همچنین امکان تبادل با شبکه موبایل را ممکن می سازد.

وی با بیان اینکه این سرویس باعث می شود تا بتوان خدمات متنوع دیگری را نیز از طریق دستگاههای تلفن ثابت عرضه کرد ادامه داد: این قابلیت از طریق گوشی هایی امکان پذیر است که قابلیت ارسال پیامک را دارند. در این روش تمامی مشترکان تلفن ثابت تهران می توانند با تهیه این گوشی ها از این سرویس بهره مند شوند که در این مورد نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه نیست.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اضافه کرد: همچنین مشترکان تلفن ثابت می توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران به نشانی WWW.tct.ir با دانلود نرم افزار ارسال پیامک تلفن ثابت (پیاثا) از طریق مودم و بدون نیاز به اینترنت و تنها با رایانه شخصی به تلفن ثابت یا همراه طرف مقابل خود پیامک ارسال کنند.

وی تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز مشترکان می توانند بدون نیاز به گوشی تلفن خاص از طریق اینترنت و دسترسی به بخش خدمات الکترونیک وب سایت مخابرات استان تهران پیامکهای خود را ارسال و دریافت کنند.

روش ارسال پیام از شبکه تلفن ثابت

خجسته نیا با تاکید بر اینکه روش ارسال پیامک در شبکه تلفن ثابت همانند ارسال پیام توسط گوشی های موبایل در شبکه سیار است به مهر گفت: برای استفاده از این سرویس مشترک باید تنها یک بار پس از تهیه گوشی شماره مرکز SMS مخابرات را در دستگاه تلفن خود ذخیره کند. به این صورت که مشترک وارد منوی دستگاه تلفن خود شده و شماره 9717000 را در قسمت SMS CENTER وارد می کند .از این زمان به بعد وی قادر خواهد بود پیام های خود را ارسال کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در توضیح ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت گفت: برای ارسال پیامک مشترک باید دکمه WRITE گوشی تلفن خود را فشار دهد و پیام را توسط دکمه های موجود تایپ کرده و دکمه OK را فشار دهد. پس از آن باید شماره تلفن مقصد یا گیرنده را وارد کند که به این ترتیب پیام مشترک ارسال خواهد شد و پیغام موفق نیز روی گوشی نمایش داده می شود.

وی تاکید کرد در صورت دریافت پیام توسط گیرنده پس از چند ثانیه گوشی مشترک با پخش آلارم و اعلام روی صفحه نمایش تحویل موفق پیام (DELIVERY ) را اعلام می کند.

تعرفه ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت

خجسته نیا در مورد تعرفه های استفاده از سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت نیز به مهر گفت: ارسال پیامک از تلفن ثابت به ثابت شهری معادل یک پالس مکالمه خواهد بود. همچنین ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس مکالمه محاسبه می شود و چنانچه مشترک از تلفن همراه به تلفن ثابت SMS ارسال کند با حروف فارسی معادل دو پالس و با حروف انگلیسی معادل 5 پالس مکالمه محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه هزینه هر پالس مکالمه 7/44 ریال است، اضافه کرد: ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به همراه معادل دو پالس مکالمه محسوب می شود و تعرفه ارسال پیام کوتاه بین الملل نیز 5 پالس مکالمه است.

ارسال صورتحساب تلفن ثابت با SMS

به گزارش مهر، شرکت مخابرات استان تهران نیز اعلام کرده برای آن دسته از مشترکانش که پیامک تلفن ثابت خود را فعال و راه اندازی کرده اند هزینه کارکردشان از آذرماه جاری بصورت پیامک ارسال می شود.

در این اطلاعیه تاکید شده که مشترکان برای راه اندازی پیامک تلفن ثابت نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه ندارند و تنها با خرید گوشی هایی که قابلیت ارسال پیامک را دارد می توانند این سرویس را در اختیار بگیرند.

ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت در اکثر استان های کشور ممکن شده و مشترکان تنها باید گوشیهای مجهز به این فناوری را تهیه کنند. همچنین تعرفه ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت نیز در تمام استانها یکسان است.