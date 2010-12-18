به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، محسن زین العابدینی گفت: هدف از برگزاری هفته عکس فرش دستباف، آن است که در این روزها عکاسان بتوانند با مجوزهای کسب شده در هر استان از کارگاههای فرش دستباف، کارگاههای رنگرزی، کارگاههای مرمت و رفوگری و قالیشویی ها عکاس کنند.

دبیر دومین مسابقه عکس فرش دستباف افزود: در هفته عکس فرش دستباف، اردوهای عکاسی مختلفی نیز در چند استان تدارک دیده شده است که برنامه این اردوها به زودی از طریق پایگاه اینترنتی مسابقه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: برگزاری هفته عکس فرش دستباف، فرصت مناسبی خواهد بود تا عکاسان بتوانند سوژه های مناسب را بیابند و عکسهای خود را برای کسب رتبه های اول تا دهم این مسابقه حداکثر تا بیستم دیماه به دبیرخانه مسابقه عکس ارسال نمایند.

بر اساس این گزارش، دومین مسابقه عکس فرش دستباف ایران به همت مرکز ملی فرش ایران و با هدف نشان دادن جنبه های مثبت هنر-صنعت فرش دستباف ایران و توجه افکار عمومی به جذابیتها و ارزشهای فرش ایرانی برگزار می شود.