104 هزار کارگزار نهادهای کشاورزی گلستان را توزیع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهرام پیوندی پیش از ظهر شنبه در نشست این شرکت افزود: سالانه بیش از 150 هزار تن کود در استان توزیع می شود.

وی اظهار داشت: اجرای آموزش طرح هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی برای نخستین بار با حضور بیش از 34 کارگزار بخش خصوصی در محل مجتمع مرکز آموزش سازمان جهادکشاورزی در گرگان برگزار شد که با اجرایی شدن این طرح، توزیع نهاده ها براساس آخرین علم روز و به صورت اینترنتی به مرحله اجرا در می آید.

وی خاطرنشان کرد: برای کارگزاران توزیع کود شیمیایی در تمامی سطوح بخش خصوصی، تعاونی و اتحادیه ها نرم افزاری تجهیز شده است که این طرح در راستای هدفمندی توزیع نهاده های کشاورزی صورت می گیرد و از زمان تامین نهاده تا نقطه ای که بدست کشاورزان می رسد قابل کنترل است.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان بیان داشت: امیدواریم با اجرای این طرح تحول بزرگی در نظام توزیع و تامین کود بوجود آید.

وی با تاکید کرد که بهینه مصرف کردن به معنای کم مصرف کردن نیست افزود: بلکه باید الگوی توزیع بصورتی باشد که میزان توزیع با نیاز کشاورزان هماهنگ باشد.

پیوندی، مهمترین هدف اجرای این طرح را هدفمندکردن توزیع نهاده ها، توزیع دقیق و سریع و به موقع نهاده ها، تامین نهاده ها براساس میزان نیاز استان، جلوگیری از هدررفت، وقت و زمان کارگزار و کشاورز در هنگام تهیه نهاده ها اعلام کرد.

وی افزود: برای نهادینه کردن این طرح، چندین کارگاه آموزشی برای تشکلهای بخش کشاورزی تشکیل می شود.