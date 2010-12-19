به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه در حال حاضر فضای کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آماده شده است، گفت: از دو سال گذشته مطالعات و برنامه ریزیهای کارشناسی شده ای برای تضمین سناریوهای مختلف قیمتی حاملهای مختلف انرژی همچون سی ان جی، بنزین و گازوئیل انجام شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه از ساعت 24 بامداد روز جاری تغییر نرخ حاملهای انرژی در جایگاه‌های سوخت کشور اعمال شده است، تصریح کرد: تمامی تمهیدات برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی همزمان با افزایش نرخ قیمت فروش سوخت پیش بینی شده است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه تا 48 ساعت آینده با انجام برخی از تمهیدات توسط وزارت نفت سهمیه گازوئیل یارانه ای با نرخ 165 ریال به کارت هوشمند خودروها شارژ خواهد شد، بیان کرد: این سهمیه بنزین و گازوئیل حداقل به منظور تامین سوخت خودروهای دیزلی به مدت 10 روز انجام می شود.

تعیین نرخ کرایه حمل کالا و بار

مشاور رئیس جمهور همچنین از تعیین نرخ کرایه حمل کالا و بار در بیش از 274 هزار مسیر در کشور خبر داد و افزود: این محاسبات و تعیین نرخ کرایه حمل بر اساس نوع و حجم کالا، نوع خودرو و میزان پیمایش محاسبه شده است.

رویانیان با بیان اینکه افزایش منطقی و واقعی نرخ کرایه ها توسط رانندگان باید مطابق با جداول و چارچوب های تعیین شده انجام شود، تبیین کرد: رانندگان ناوگان حمل و نقل هیچ گونه نگرانی از محل افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز خودروها همچون روغن و لاستیک نباید داشته باشند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر به میزان قابل توجهی روغن، لاستیک و برخی از اقلام مورد نیاز خودروها تامین شده است تاکید کرد: در صورت نیاز دولت برای شکستن قیمت ها این کالاها را در تمامی پایانه های حمل و نقل عرضه خواهد کرد.

تامین گازوئیل مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی

به گزارش مهر، رویانیان همچنین با اعلام اینکه به زودی گازوئیل یارانه ای با قیمت 165 ریال در حدود 590 هزار کارت هوشمند خودروهای دیزلی واریز خواهد شد، در خصوص تامین گازوئیل مورد نیاز سایر بخشها توضیح داد: دولت تمهیداتی برای تامین گازوئیل مورد نیاز مرغداری ها، واحدها و ماشین آلات کشاورزی در نظر گرفته است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اشاره به اینک این سهمیه حداقل به مدت یک ماه برای این واحدها تامین شده است، تاکید کرد: هیچ گونه نگرانی برای تامین سوخت مورد نیاز این واحدها وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت هر متر مکعب سی ان جی به 300 تومان، تاکیدکرد: این احتمال وجود دارد که از ماه‌های آینده سهمیه ای برای خودروهای سی ان جی سوز در نظر گرفته شود.

این عضو کابینه دولت در پایان با اشاره به اینکه نرخ کرایه اتوبوس، مینی بوس، عمومی و متروها همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییری نمی کند، خاطر نشان کرد: اما نرخ کرایه تاکسی، آژانس، مسافربری، وانت بارها و خودروهای دیزلی برون شهری به صورت منطقی افزایش می یابد.