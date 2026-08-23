نورمحمدی:دشمن با ایران قوی مشکل دارد، راه مقابله تقویت امید و وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نورمحمدی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج، با اشاره به تحولات منطقه و شرایط کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با جنگ ترکیبی مواجه است؛ جنگی که تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و ابعاد شناختی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دیپلماتیک را نیز دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی حفظ امید، تقویت وحدت و حضور آگاهانه مردم در صحنه اهمیت ویژه‌ای دارد و جامعه باید نسبت به ابعاد مختلف این جنگ شناخت کافی داشته باشد.

نورمحمدی با بیان اینکه ایران آغازکننده جنگ نیست، عنوان کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما جنگ را می‌شناسد و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز از خود دفاع می‌کند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که دشمن با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات پیشرفته نتوانست اراده ملت ایران را درهم بشکند.

هدف اصلی دشمن؛ تضعیف امید و اعتماد عمومی

مسئول بنیاد اجتماعی تحول کشور ادامه داد: دشمن طی سال‌های گذشته از ابزارهای مختلفی همچون فشار نظامی، تحریم اقتصادی، جنگ شناختی و عملیات روانی برای ایجاد ناامیدی در جامعه استفاده کرده است و امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله، حفظ امید و تقویت اعتماد عمومی است.

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های علمی و صنعتی گفت: ایران طی سال‌های گذشته در بسیاری از عرصه‌ها به توانمندی‌های داخلی دست یافته و بخش قابل توجهی از نیازهای راهبردی خود را در داخل تأمین می‌کند.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: روند قدرت‌یابی ایران موجب شده است دشمن با استفاده از فشارهای مختلف تلاش کند مسیر پیشرفت کشور را کند یا متوقف کند، بنابراین توجه به ظرفیت‌های داخلی و تقویت توانمندی‌های کشور اهمیت زیادی دارد.

مشکلات اقتصادی نیازمند مطالبه‌گری مسئولانه است

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی کشور، بر ضرورت مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی مسئولان تأکید کرد و گفت: مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها و عوامل خارجی نسبت داد و بخشی از مشکلات نیازمند اصلاحات، تصمیم‌گیری و مدیریت داخلی است.

مسئول بنیاد اجتماعی تحول کشور افزود: مردم حق دارند مطالبات اقتصادی خود را مطرح کنند و مسئولان نیز باید در برابر این مطالبات پاسخگو باشند، اما مطالبه‌گری نباید به ناامیدی، بی‌اعتمادی و ایجاد شکاف در جامعه منجر شود.

نورمحمدی جنگ شناختی را یکی از مهم‌ترین ابعاد شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: تضعیف امید اجتماعی و ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان از اهداف مهم دشمن است و در برابر این روند باید با تبیین صحیح مسائل، گفت‌وگو با نسل جوان و نوجوان و ارائه تصویری واقعی از ظرفیت‌های کشور ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: جامعه نباید اجازه دهد فضای ناامیدی بر افکار عمومی غلبه کند و برای مقابله با این مسئله باید ظرفیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای کشور بیش از گذشته فعال شود.

هفته وحدت فرصتی برای تقویت انسجام ملی

نورمحمدی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب اظهار کرد: هفته وحدت فرصت مناسبی برای تقویت همدلی و انسجام ملی است و در شرایط کنونی هرگونه اختلاف‌افکنی به نفع دشمن خواهد بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی در کنار حمایت از مظلومان باید بر وحدت میان شیعه و اهل سنت و همچنین همبستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف جامعه تأکید کند؛ چراکه انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است.

مسئول بنیاد اجتماعی تحول کشور با اشاره به نقش مردم کردستان در تحولات کشور بیان کرد: مردم این استان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در دفاع از ایران و حفظ انسجام کشور نقش‌آفرین هستند و امروز نیز می‌توانند با تقویت فعالیت‌های اجتماعی و مردمی در عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشند.

وی بر ظرفیت بالای گروه‌های مردمی در حل مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی زمانی می‌تواند به یک سرمایه مؤثر تبدیل شود که مردم و مجموعه‌های مردمی در کنار دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مشارکت مردمی راه عبور از بحران‌ها

نورمحمدی در پایان با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: حمایت از گروه‌هایی که بدون هیاهو در عرصه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، یکی از راه‌های تقویت تاب‌آوری جامعه است.

وی تأکید کرد: جامعه‌ای که مردم آن برای حل مشکلات یکدیگر پای کار باشند، در برابر فشارها و بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و مسیر پیش‌رو نیز بیش از هر زمان دیگری به هوشیاری، وحدت، مطالبه‌گری مسئولانه و حفظ امید اجتماعی نیاز دارد.

مسئول بنیاد اجتماعی تحول کشور گفت: مردم ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مشارکت عمومی و تقویت انسجام اجتماعی می‌توانند از این مرحله نیز عبور کنند.