توسعه زنجیره تولید میگو در چوئبده ضامن اشتغال پایدار منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیبزاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در بازدید مشترک از طرح تسهیلاتی یک شرکت تولید کننده میگو که با حضور نمایندگان فرمانداری آبادان و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام شد: نظارت دقیق بر روند پیشرفت فیزیکی و عملیاتی پروژهها را ضرورتی برای تحقق اهداف کلان تولیدی برشمرد.
وی در تبیین اهداف این بازدید میدانی اظهار کرد: پایش مستمر روند اجرای طرحها و راستیآزمایی اشتغالزایی ایجاد شده در پروژههای تولیدی از اولویتهای کاری این مدیریت است تا از مصرف صحیح منابع و دستیابی به نتایج مطلوب اطمینان حاصل شود.
شهیبزاده با اشاره به ماهیت توسعهای این پروژه در حوزه تکثیر و نرسری لارو میگو افزود: بهرهگیری از تسهیلات حمایتی در این طرح گامی بلند در راستای تکمیل زنجیره تولید آبزیان و ارتقای ظرفیتهای تولیدی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: نظارت مستمر و تخصصی بر طرحهای تسهیلاتی علاوه بر مدیریت بهینه منابع نقش مؤثری در تثبیت اشتغال و پویایی بخش کشاورزی و صنعت آبزیپروری منطقه دارد.
وی بیان کرد: توسعه هدفمند فعالیتهای مرتبط با صنعت میگو در منطقه چوئبده میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و تقویت اشتغال پایدار و شکوفایی ظرفیتهای آبزیپروری در شهرستان آبادان باشد.
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