داریوش قاسمی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به نزدیک شدن به آخرین روز فصل پائیز و افزایش تقاضای میوه به مناسبت شب یلدا، با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و اختلال در بازار این گروه کالایی بازرسی از واحدهای تامین و توزیع کننده میوه افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در پایان هشتمین هفته اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها منتهی به 27 آذرماه آمار بازرسی های انجام شده از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی به مرز یک میلیون و دویست هزار مورد و پروندهای متشکله به یک صدهزار فقره نزدیک شد.

وی تصریح کرد: در پایان هشتمین هفته این طرح که با آغاز عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها همراه شده است، بازرسان سازمان های بازرگانی استان های سراسر کشور موفق شدند یک میلیون و 194 هزار و 404 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دهند که حاصل آن تشکیل 99 هزار و 847 فقره پرونده بوده است.

به گفته قاسمی، ارزش پرونده های تشکیل شده 817 میلیارد و 912 میلیون و 355هزار و 442 ریال تخمین زده می شود که در نهایت، 95 هزار و 521 فقره از این پرونده ها برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در هفت هفته ابتدایی اجرای طرح نظارتی ویژه، مواد لبنی دررتبه اول بازرسی ها قرار داشته است، افزود: در هفته هشتم، با افزایش تعداد بازرسی ها در خصوص انواع میوه، این گروه کالایی که عمدتا ً سیب، موز، پرتقال و نارنگی را مشمول می شود با 110 هزار و 701 مورد بازرسی در رتبه اول قرارگرفت.

قاسمی با بیان اینکه در مجموع بازرسی های انجام گرفته، مواد لبنی با 110 هزار و 386 مورد در رتبه دوم گروه های کالایی مورد بازرسی قرار گرفت، اظهار داشت: در مدت زمان ذکر شده، غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه با 108 هزار و 964 مورد بازرسی و مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با 108 هزار و 101 مورد بازرسی، رتبه های سوم و چهارم بالاترین میزان بازرسی های انجام گرفته را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: مجموعه خدمات عمومی نیز در مدت زمان پشت سرگذاشته شده از اجرای این طرح مورد توجه بازرسان سازمانهای بازرگانی قرار داشتند و در مجموع 107 هزار و 138 مورد بازرسی در این بخش انجام گرفت که با این تعداد بازرسی رتبه پنجم بیشترین میزان بازرسی ها را به خود اختصاص داد.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در مجموع 12 گروه کالایی و خدماتی که به طور ویژه مورد بازرسی قرار می گیرند، از گروه قند و شکر به 98 هزار و 802 مورد بازرسی به عنوان ششمین گروه کالایی با بیشترین تعداد بازرسی نام برد و افزود: سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی که مجموعا یک گروه از دوازده گروه هدف را تشکیل می دهند، با توجه به 88 هزار و 829 مورد بازرسی انجام شده رتبه هفتم را کسب کردند.

وی گفت: رتبه هشتم به گروه پودرهای شوینده اعم از دستی و ماشینی اختصاص یافت که 68 هزار و 402 مورد بازرسی در رتبه ای بالاتر از گروه مصالح ساختمانی شامل شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان با 61 هزار و 365 مورد بازرسی قرار گرفت.

قاسمی با اشاره به اینکه چای و خرما با 54 هزار و 506 مورد بازرسی رتبه دهم را به خود اختصاص دادند، افزود: یازدهمین گروه کالایی از نظر تعداد بازرسی های انجام گرفته گروه کاغذ شامل کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و لاستیک خودرو اعم از سواری، باری و اتوبوس است که از مجموع بازرسی های انجام گرفته، 46 هزار و 202 مورد را به خود اختصاص دادند.

وی توضیح داد: آخرین گروه نهاده های دامی شامل جو، ذرت، کنجاله، کود و سموم هستند که مورد 25 هزار و 384 مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان در پایان به گزارشات و شکواییه های مردمی اشاره کرد و گفت: طی 8 هفته اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها 65 هزار و 856 گزارش و شکایت مردمی دریافت و توسط مسولان واحدهای بازرسی سازمان های بازرگانی استان ها مورد رسیدگی قرار گرفتند.