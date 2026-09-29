جدیدترین ادعای ضدایرانی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با طرح ادعایی عوام فریبانه و تبلیغاتی در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور در تلاش برای دستاوردسازی برای خود و حزبش مدعی شد: عملیات علیه ایران بسیار موفقیت‌ آمیز بود و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران ریاست‌ جمهوری من به شمار می‌رود!

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار مکررات خسته کننده خود علیه ایران، بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ما این مسئله را خیلی زود حل‌ و فصل خواهیم کرد!

وی که می کوشد افکار عمومی بخشی از جامعه گسترده مردمی در کشورش را در ارتباط با تجاوز پرهزینه و غیرقانونی به ایران توجیه کند، مدعی شد: پرونده ایران در آینده‌ ای بسیار نزدیک حل‌ و فصل خواهد شد. قیمت نفت دوباره کاهش می‌یابد و به سطوحی بازمی‌گردد که پیش از عملیات آمریکا علیه ایران حاکم بود. ایران به‌شدت در حال فروپاشی است!

وی که با مشکلات داخلی و خارجی عدیده ای پس از تجاوز غیرقانونی به ایران مواجه است، ادعا کرد: در سال‌های پیش رو، تاریخ کشور ما را خواهد نوشت و خواهند گفت که جنگ ایران یکی از مهم‌ ترین کارهایی بود که ما انجام دادیم!