وجود سیستم روشنایی در جاده ها شرط ضروری نیست

محمدرضا نازکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی کشور بویژه در سالهای اخیر تقاضای سفر افزایش یافته بنابراین ضرورت ایجاد بستری مناسب برای حمل ونقل، خدمات، کالا و مسافر و برنامه ریزی دراین زمینه دوچندان شده است.

وی با بیان اینکه وجود مواهب طبیعی و چشم اندازهای زیبا، گیلان را برای قطب کشاورزی تولیدی و همچنین رشد گردشگری درکشور مطرح کرده است، اظهارداشت: سالانه این استان هزاران مسافر را از داخل و خارج کشور به خود جذب می کند بنابراین جایگاه راه و ترابری درحفظ و ارتقاء ایمنی جادهها اهمیت ویژه ای می یابد.

معاون فنی راه و ترابری گیلان در ادامه عملکرد وزارت راه وترابری را در شناسایی نقاط پرحادثه در سالهای اخیر بسیار قوی و پرحجم ارزیابی کرد و گفت: با بهسازی و ساماندهی نقاط پر حادثه از شدت تلفات و حوادث دراین مناطق کاسته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد ارتقاء جادههای گیلان خاطر نشان کرد: اداره کل راه و ترابری گیلان در چند سال اخیر با ارتقاء محورها از اصلی و دوخطه به چهارخطه و بزرگراه توانسته است در بهبود شرایط حمل و نقل جاده ای نقش بسزایی ایفا کند.

نازکاردر ادامه ارتقاء محور اصلی پونل - تالش به بزرگراه را نمونه ای ازاین اقدامات دانست و گفت: بهسازی محور تالش به آستارا در دست اقدام به چهار خطه شدن و محور انزلی به رضوانشهر به طول 35 کیلومتر و مطالعات فاز یک و دو محور فومن به پونل به طول 45 کیلومتر به عنوان بزرگراه از دیگر اقداماتی است که امید است با تامین اعتبارات لازم اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بیشتر راههای ترانزیتی واصلی از مرکز استان یعنی شهر رشت عبور می کند، یادآورشد: اجرای دو کنارگذر مهم امامزاده هاشم (ع) به خمام و خمام به آقا سید شریف درتوزیع بار ترافیکی بسیارموثر است و از تمرکز ترافیک در مرکز استان جلوگیری می کند.