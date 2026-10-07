پیشرفت ۳۵ درصدی بیمارستان ۵۲۰ تختخوابی اردبیل

بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه پروژه بیمارستان ۵۲۰ تختخوابی مرحوم نجف‌زاده، همان‌طور که پیش‌تر نیز گزارش شده بود، از سال گذشته از سازمان هجری دانشگاه تحویل گرفته شد. این پروژه در زمان تحویل حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد پیشرفت داشت و در طول یک سال گذشته نیز حدود ۱۵ درصد به پیشرفت آن افزوده شده است.

تغییر پیمانکار و قرارداد ۳۴۰۰ میلیاردی

وی افزود: در این مدت، پیمانکار قبلی که مربوط به سازمان مجری بود، قراردادش خاتمه یافت و پیمانکار جدید از طریق مناقصه اصلی انتخاب شد. پیش از این، پروژه در مرحله فونداسیون و اسکلت قرار داشت، اما هم‌اکنون تمامی کارهای بیمارستان ۵۲۰ تختخوابی مرحوم نجف‌زاده در حال انجام است. برای این بخش از پروژه، قراردادی دوساله به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و بنا بر برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم تا دو سال آینده و پیش از پایان دولت، کار به ثمر برسد. در حال حاضر نیز برنامه پروژه تقریباً مطابق زمان‌بندی خود پیش می‌رود.

نیاز به ۷ همت اعتبار برای اتمام پروژه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به چالش‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایط جوی نامناسب، تأمین اعتبار ناکافی و تأثیر تورم بر خریدهای داخلی، به‌ویژه در بخش تجهیزات گران‌قیمت، نیاز به اعتبارات بیشتری خواهیم داشت. پیش‌بینی ما این است که برای اتمام پروژه، نزدیک به ۷ همت اعتبار لازم باشد، در حالی که در ابتدا ۳ همت پیش‌بینی شده بود. اگر این شرایط ادامه یابد، پیمانکار نیز با فشار مضاعف دانشگاه کار را پیش خواهد برد و امیدواریم در بازه دو تا دو سال و نیم آینده، بیمارستان به اتمام برسد.

خرید تجهیزات پزشکی در سال آخر

داورنیا در پایان گفت: در خصوص خرید تجهیزات پزشکی، اقدامات لازم در سال آخر انجام خواهد شد، اما در ارتباط با خریدهای مربوط به تأسیسات، بخشی از آن توسط پیمانکار قبلی خریداری شده بود و بخش باقی‌مانده نیز در برنامه زمان‌بندی برای سال آینده پیش‌بینی شده است.