به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" در شب یلدا با حضور مهمانانی همچون احسان کرمی، نیما رئیسی، آزاده نامداری، محمدسلوکی، علیرضا جاویدنیا و امیر نوری ویژه برنامه خواهد داشت. اجرای ویژه برنامه "رادیو هفت" بر عهده احترام برومند است و امیر نوری حافظ خوانی می‌کند.

این ویژه برنامه نگاهی به فرهنگ ایرانی و رنگ و لعاب آداب و رسوم قدیم و جدید ایران در شب یلدا را به نمایش می‌گذارد و کلیپ‌های مختلف از شهرها و اقوام با لهجه‌های مختلف از سراسر کشور از جمله ترکی، گیلکی و کردی و ... پخش خواهد شد.

در این ویژه برنامه علاوه بر نماآهنگ و پخش کلیپ ویژه شب یلدا و ترانه‌هایی از خوانندگان همچون حمید حامی، بهرام حصیری،علی تفرشی و حسن همایون فال با گزارشگران رادیو در سراسر کشور گفتگو دارد.

در برنامه "رادیو هفت" براساس فرهنگ ایرانی که در شب یلدا قصه گویی مرسوم بود، قصه‌های قدیم ایرانی از جمله قصه حسین کرد شبستری با اجرای احسان کرمی، قصه موش و گربه عبیدزاکانی با اجرای پنگول و قصه شب یلدا "خان جون" با اجرای مسعود فروتن برای این ویژه برنامه در نظر گرفته شده است.

در این ویژه برنامه شبانگاهی نیما رئیسی قطعه ادبی "مناجات زمستانه" اجرا می کند و آزاده نامداری، محمد سلوکی و علیرضا جاویدنیا قطعات ادبی می‌خوانند. "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان به مدت 120 دقیقه و از ساعت 22:30 الی 30 دقیقه بامداد از شبکه آموزش به روی آنتن می‌رود.