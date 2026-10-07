نان سنگک ۱۲۰ هزار تومانی؛ نانوایی متخلف در اصفهان پلمب شد

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۵، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای بررسی موضوع به یک واحد صنفی نانوایی اعزام شد.

وی افزود: در جریان بازرسی و بررسی عملکرد این واحد صنفی مشخص شد متصدی نانوایی، نان سنگک را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ متعارف و مصوب به شهروندان عرضه می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، هر قرص نان سنگک در این واحد صنفی به قیمت ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که موضوع در دستور کار شعبه پنجم سیار بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان قرار گرفت.

ایزدی تصریح کرد: پس از بررسی موضوع، انجام رصد میدانی و احراز تخلف، رئیس شعبه پنجم سیار بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان دستور پلمب این واحد صنفی را صادر کرد و نانوایی متخلف به دلیل گرانفروشی پلمب شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه عرضه کالاهای اساسی گفت: نان از کالاهای ضروری و مورد نیاز روزانه مردم است و هرگونه گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه با حساسیت ویژه بررسی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان تأکید کرد: صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارند، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است.

ایزدی خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها و رسیدگی به گزارش‌های مردمی در این زمینه ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، واحدهای صنفی متخلف مطابق مقررات تحت پیگرد و برخورد تعزیری قرار خواهند گرفت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شود.