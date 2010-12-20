به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز دوشنبه استقلال تهران پس از شکست مقابل فولاد خوزستان بر خلاف همیشه که در ورزشگاه نوبنیاد برگزار می شد امروز در زمین شماره 2 آزادی انجام شد. در تمرین امروز پرویز مظلومی 30 دقیقه با بازیکنان جلسه ای را برگزار کرد و نسبت به دیدار مقابل فولاد و بازی آینده مقابل ذوب آهن اصفهان نکاتی را به بازیکنان استقلال گوشزد کرد.

* مجتبی جباری هافبک تیم استقلال تهران در بازی مقابل فولاد توسط داور از زمین اخراج شده بود امروز در تمرین استقلال حضور نداشت.

* سید مهدی سید صالحی و محمد محمدی به طور انفرادی زیر نظر دکتر نوشادی مربی بدنساز این تیم تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* فرهاد مجیدی بازیکن مصدوم استقلال تهران امروز حدود 15 دقیقه دویدن را آغاز کرد و سپس با دستور کادر فنی استقلال به سونا و استخر رفت.

* امیر حسین صادقی مدافع تیم استقلال تهران که پس از 5 دقیقه حضور در دیدار مقابل فولاد مصدوم و از زمین خارج شده بود امروز لنگ لنگان به تمرین آمد و پس از حدود 10 دقیقه تمرین، ورزشگاه را ترک کرد.

* پرویز مظلومی صحبت های اختصاصی را با وحید طالب لو، فرهاد مجیدی، حنیف عمران زاده و پژمان منتظری انجام داد.

* در تمرین امروز استقلال بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل مقابل فولاد خوزستان بازی کرده بودند حدود 20 دقیقه دویدن و سپس کارهای سرعتی و کششی را انجام دادند و در پایان تمرین همگی به سونا و استخر رفتند تا خستگی بازی گذشته را از تن بیرون کنند.

* سایر بازیکنان تیم استقلال پس از گرم کردن خود در قالب دو تیم سبز و صورتی فوتبال در نیمی از زمین برگزار را کردند که بهتاش فریبا و محمود فکری نظاره گر بازی بودند و در مواقع لزوم بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکان گوشزد می کردند.

در پایان تمرین امروز از سوی کادر فنی به بازیکنان اعلام شد تمرین روز سه شنبه آبی پوشان ساعت 15 در ورزشگاه صنایع دفاع پیگیری خواهد شد. این تیم روز یکشنبه در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر برابر فولاد خوزستان 4 بر یک شکست خورد.