دانشگاه تهران از مؤسسه فرهنگی اکو تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران از حجت‌اله ایوبی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو به دلیل تلاش برای ایجاد ارتباطات دانشگاهی، امکانات گردشگری علمی و همکاریهای علمی و آموزشی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های کشورهای عضو اکو تقدیر و تشکر کرد و ضمن اهدای لوح سپاس به مؤسسه فرهنگی اکو، این مؤسسه را به عنوان "فعالترین مؤسسه بین‌المللی همکار با دانشگاه تهران" شناخت.

در متن لوح سپاس از رئیس مؤسسه فرهنگی اکو چنین آمده است: امروزه دستاوردهای علمی و پژوهشی اساسی‌ترین شاخص پیشرفت جوامع بشر است و بدون شک انجام فعالیتهای تحقیقاتی با کیفیت مؤثر کاری ارزشمند و شایسته است.

همچنین در بخشی دیگر از این لوح به تلاشهای مؤسسه برای ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران اشاره شده و آمده است: اینک که بر اساس آئین‌نامه انتخاب استادان فعال در تولیدات علمی بین‌المللی که منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران شده است، تلاش جنابعالی در زمینه "فعالترین مؤسسه بین‌المللی همکار با دانشگاه تهران" در نوزدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران (بخش بین‌المللی) در سال تحصیلی 1389-1388 به عنوان تلاش برتر شناخته شده، بدین‌وسیله این دستاورد بزرگ را به جنابعالی تبریک گفته و از زحمات شما قدردانی می‌شود.

جشنواره پژوهش دانشگاه تهران هر سال از سوی معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه برپا می‌شود و طی آن از نفرات برتر عرصه پژوهش و فناوری که شامل پژوهشگران برجسته، پژوهشگر نمونه، پیشکسوت نمونه، طرح پژوهشی بنیادی، طرح پژوهشی کاربردی، طرح فناور و تجاری، دانشجویان پژوهشگر نمونه (درمقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی‌ارشد)، پایان‌نامه نمونه (درمقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی‌ارشد)، کتابخانه، آزمایشگاه و نشریه نمونه، قدردانی و جوایزی به آنان تقدیم می‌شود.

