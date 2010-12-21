تولید علم دینی مهمترین راهکار تحول در علوم انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام علی عباسی شامگاه دوشنبه در هشتمین همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن همایشهای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: در دهه⁯های گذشته اقدامات فراوانی در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه انجام شده و وقتی راه طی شده را می⁯بینیم گرچه نسبت به آنچه که باقی است راه زیادی نیست اما کارهای زیادی انجام شد.



وی تشکیل موسساتی که مرز میان حوزه و دانشگاه هستند را یکی از اقدامات موثر در راستای وحدت بین این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: این موسسات در ابعاد مختلف علمی زمینه⁯ هایی را فرهم کردند که راه برای برداشتن گام⁯های بعدی در زمینه تحول یک تمدن عظیم اسلامی هموارتر شد.



معاون آموزشی حوز‌ه⁯های علمیه با بیان اینکه علوم انسانی به عنوان علوم فرهنگی و تمدن ساز مورد توجه همه تمدن⁯هایی است که داهیه رهبری بر بشریت را دارند، تصریح کرد: امروز فرهنگ مسلط در غرب اندیشه⁯های خود را در قالب علوم انسانی به دنیا عرضه می⁯کند و با سبقه علمی انتظار پژوهش این مجموعه را از دیگران دارد.



عباسی با انتقاد از این قبیل انحصارگرایی غرب گفت: انقلاب اسلامی ایران داهیه یک الگو و راه جدیدی در برابر بشریت باز کرده است و طبعا باید در عرصه علوم انسانی الگوی جدیدی را عرضه کند.



وی این اقدام ارزشمند را مسئولیت مشترک همه حوزه⁯های علمیه و دانشگاه⁯ها دانست و تاکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه می⁯تواند به تحقق این مهم و انسجام بین این دو مجموعه کمک کند.



در گذشته با دیده شک به علوم دینی نگاه می⁯کردند



عباسی ادامه داد: اعتماد به نفسی که امروز در مجموعه⁯های علمی ما وجود دارد نسبت به گذشته که این مفهوم، مفهومی مبتنی بر علوم دینی است بهتر شده و در گذشته با این مفهوم با دیده شک نگاه می⁯کردند.



وی با تعریفی از علم دینی اظهار داشت: علم دینی علمی است که علاوه بر اهداف و غایات مبانی و بنیادهای نگاه خودش را از دین گرفته باشد، یعنی همه علوم نوعی مبانی و پیش فرض⁯هایی دارند که اعلام شده و یا اعلام نشده است.



معاون آموزشی حوزه⁯های علمیه تاکید کرد: علم دینی علاوه بر اینکه در اهداف و مبانی به دین رجوع می⁯شود، به دین به عنوان یک منبع معرفتی نگریسته می⁯شود.



عباسی با اشاره به نگرانی⁯هایی که در این زمینه وجود دارد تصریح کرد: سهل انگاری که امروز اتفاق می⁯افتد و اینکه بدون روش اجتهادی در این عرصه قدم بگذارند موجب نگرانی است و مسئولیت اساتید شناختن این مسیر و تلاش برای دستیابی به چنین مفهومی عظیمی به عنوان مقدمه ساختن تمدن اسلامی جدید است.



نقش بی⁯بدیل آیت⁯الله مصباح در حراست از اندیشه⁯های دینی و اسلامی



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شخصیت علمی آیت⁯الله محمدتقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: آیت⁯الله مصباح یزدی یکی از پاسداران و نگهبانان سنگرهای عقیدتی و فکری در چند دهه اخیر است که در بسیاری از عرصه⁯ها ایثارگرانه ایستادگی کرد.



عباسی با اشاره به برخی فعالیت⁯ها و آثار آیت⁯الله مصباح یزدی، از وی به عنوان شخصیتی یاد کرد که در دهه⁯های گذشته نگهبان مبانی اندیشه اسلامی بود.