تولید علم دینی مهمترین راهکار تحول در علوم انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی عباسی شامگاه دوشنبه در هشتمین همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن همایشهای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: در دهههای گذشته اقدامات فراوانی در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه انجام شده و وقتی راه طی شده را میبینیم گرچه نسبت به آنچه که باقی است راه زیادی نیست اما کارهای زیادی انجام شد.
وی تشکیل موسساتی که مرز میان حوزه و دانشگاه هستند را یکی از اقدامات موثر در راستای وحدت بین این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: این موسسات در ابعاد مختلف علمی زمینه هایی را فرهم کردند که راه برای برداشتن گامهای بعدی در زمینه تحول یک تمدن عظیم اسلامی هموارتر شد.
معاون آموزشی حوزههای علمیه با بیان اینکه علوم انسانی به عنوان علوم فرهنگی و تمدن ساز مورد توجه همه تمدنهایی است که داهیه رهبری بر بشریت را دارند، تصریح کرد: امروز فرهنگ مسلط در غرب اندیشههای خود را در قالب علوم انسانی به دنیا عرضه میکند و با سبقه علمی انتظار پژوهش این مجموعه را از دیگران دارد.
عباسی با انتقاد از این قبیل انحصارگرایی غرب گفت: انقلاب اسلامی ایران داهیه یک الگو و راه جدیدی در برابر بشریت باز کرده است و طبعا باید در عرصه علوم انسانی الگوی جدیدی را عرضه کند.
وی این اقدام ارزشمند را مسئولیت مشترک همه حوزههای علمیه و دانشگاهها دانست و تاکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه میتواند به تحقق این مهم و انسجام بین این دو مجموعه کمک کند.
در گذشته با دیده شک به علوم دینی نگاه میکردند
عباسی ادامه داد: اعتماد به نفسی که امروز در مجموعههای علمی ما وجود دارد نسبت به گذشته که این مفهوم، مفهومی مبتنی بر علوم دینی است بهتر شده و در گذشته با این مفهوم با دیده شک نگاه میکردند.
وی با تعریفی از علم دینی اظهار داشت: علم دینی علمی است که علاوه بر اهداف و غایات مبانی و بنیادهای نگاه خودش را از دین گرفته باشد، یعنی همه علوم نوعی مبانی و پیش فرضهایی دارند که اعلام شده و یا اعلام نشده است.
معاون آموزشی حوزههای علمیه تاکید کرد: علم دینی علاوه بر اینکه در اهداف و مبانی به دین رجوع میشود، به دین به عنوان یک منبع معرفتی نگریسته میشود.
عباسی با اشاره به نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد تصریح کرد: سهل انگاری که امروز اتفاق میافتد و اینکه بدون روش اجتهادی در این عرصه قدم بگذارند موجب نگرانی است و مسئولیت اساتید شناختن این مسیر و تلاش برای دستیابی به چنین مفهومی عظیمی به عنوان مقدمه ساختن تمدن اسلامی جدید است.
نقش بیبدیل آیتالله مصباح در حراست از اندیشههای دینی و اسلامی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شخصیت علمی آیتالله محمدتقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: آیتالله مصباح یزدی یکی از پاسداران و نگهبانان سنگرهای عقیدتی و فکری در چند دهه اخیر است که در بسیاری از عرصهها ایثارگرانه ایستادگی کرد.
عباسی با اشاره به برخی فعالیتها و آثار آیتالله مصباح یزدی، از وی به عنوان شخصیتی یاد کرد که در دهههای گذشته نگهبان مبانی اندیشه اسلامی بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش حوزههای علمیه گفت: تولید علم دینی میتواند به عنوان مهمترین راهکار تحول در علوم انسانی مد نظر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی عباسی شامگاه دوشنبه در هشتمین همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در سالن همایشهای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: در دهههای گذشته اقدامات فراوانی در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه انجام شده و وقتی راه طی شده را میبینیم گرچه نسبت به آنچه که باقی است راه زیادی نیست اما کارهای زیادی انجام شد.
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