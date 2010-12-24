"فرود در غربت" زمان تولید و نمایش حمایت نشد

افشین صادقی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این روزها از سینمای مستقل و اجتماعی حمایت نمیشود، خوشحالم که پس از چهار سال "فرود در غربت" روی پرده میرود، اما این که فیلم در پنج سینما و به شکل تک سانس اکران میشود باعث شده مخاطب از اکران آن مطلع نشود.
وی ادامه داد: سال 85 این فیلم را تهیه کردم و معتقدم برشی از زندگی اجتماعی مردم امروز در آن جریان دارد، موضوع فیلم هنوز کهنه نشده و به مشکلاتی اشاره دارد که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، اگر مخاطب از اکران این فیلم مطلع شود از تماشای آن در سالن سینما پشیمان نمیشود، همان طور که از دیدن "مقلد شیطان" پشیمان نشد.
پژمان بازغی در نمایی از "فرود در غربت"
این نویسنده و کارگردان گفت: من از کودکی در سینما بزرگ شدهام و میدانم قواعد و اصول فیلمسازی چیست و هرگز از خط قرمزها عبور نمیکنم، نمیدانم چرا اتفاقهایی مشابه برای "مقلد شیطان" و "فرود در غربت" افتاد و سرنوشت اکران این آثار را به تاخیر انداخت.
صادقی گفت: من به هیچ گروه ثروت و قدرت وابسته نیستم، چند مجموعه ساختهام و تجربه کارگردانی دارم، امیدوارم با حذف نام من از سردر سینماها مشکل اکران فیلم "فرود در غربت" به پایان برسد. هر چند دلیل این اتفاق را نمیدانم، اما مهم دیده شدن فیلم و تلاش دوستانی است که برای به ثمر رسیدن آن به من کمک کردند.
این تهیهکننده گفت: مخاطب سینمای ایران قابل پیشبینی نیست و نمیتوان سلیقه و خواست او را درباره فیلمها تشخیص داد، امیدوارم فیلم در جذب مخاطب موفق باشد، "فرود در غربت" میتواند مخاطب را راضی نگه دارد. اگر تبلیغات خوبی وجود داشت مخاطب از دیدن این فیلم در سالن سینما پشیمان نمیشد. در شکل فعلی احتمالا عده کمی از اکران این فیلم با خبر میشوند.
فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی از چهارشنبه اول دیماه در پنج سینمای تهران روی پرده رفته است، سالنهای سینمای ایران، تماشا، اریکه ایرانیان، آزادی و پردیس ملت به صورت تک سانس این فیلم را نمایش میدهند. "فرود در غربت" را بهاران فیلم پخش کرده است.
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