دوره دانش افزاریی مدیران مدارس علمیه شمال کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری، مدیر حوزه های علمیه مازندران در مراسم گشایش این دوره در ساری اظهار داشت: این دوره برای نخستین بار همگام با مدیریت حوزه علمیه قم در مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: انتقال مجموعه اطلاعات مفید برای مدیران مدارس در راستای اجرای اهداف حوزه های علمیه و اتصال به دستگاه عظیم مهدویت از اهداف برگزاری این دوره است.

مدیر حوزه های علمیه مازندران با اشاره به اینکه نگاه دنیا به حوزه های علمیه مادی است تصریح کرد: نگاه حوزویان و تشکیلات حوزه به مدارس علمیه، طلاب و اساتید نگاه معنوی است.

طاهری با بیان اینکه حوزه های علمیه باید خود را با پیشرفت های روز دنیای مادی مسلط سازند یادآور شد: امروز حوزه های علمیه سکاندار حرکت بزرگ سیاسی در دنیا شده و تایثر حکومت اسلامی بر پایه منویات حوزه های علمیه است.

وی با اعلام اینکه مدیران حوزه های علمیه باید واسطه مناسب ارتباطی بین مردم و امام زمان(عج) باشند گفت: طلاب باید خود را سرباز ولی عصر دانسته و حلقه ارتباطی بین مردم با امام عصر را فراهم کنند.

حجت الاسلام محمد علی کرامت، مدیرکل کادر علمی و مدیریتی معاون امور حوزه های علمیه کشور نیز با اشاره به اینکه دوره دانش افزایی مدیران مدارس علمیه کشور به صورت ماهانه دو بار در مناطق کشور برگزار می شود گفت: نقش حوزه های علمیه در تبیین کلیدی ائمه در ترویج فرهنگ مهدویت در این دوره ها بررسی می شود.

وی افزود: اتصال و مقدمه چینی طلاب و مهدویت از طریق این دوره ها در جامعه ترویج می شود و سبب استقبال مضاعف مردم به ترویج این فرهنگ و طلاب می شود.