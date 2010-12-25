راهیابی چهار قصه گوی همدانی به جشنواره منطقه ای قصه گویی

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این افراد در بخش قصه گویان کانون و بخش آزاد در این جشنواره شرکت می کنند، افزود: در بخش مربیان مریم شریف زاده با قصه "عبدالرزاق پهلوان"، مژگان هادی با قصه "برزوی شیر دل" و اعظم شورینی با قصه "معجزه سبز" در جشنواره منطقه ای قصه گویی حاضر می شوند.

ابراهیمی اظهار داشت: زهره بهنام خو مربی ادبی کانون پرورش فکری استان همدان نیز در بخش آزاد با داستان "معراج پیامبر" در جشنواره منطقه ای قصه گویی حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه چهاردهمین جشنواره قصه گویی استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با حضور سی قصه گوی برتر استانی در نهم آذر ماه در همدان برگزار شد، گفت: جشنواره منطقه ای قصه گویی از 20 تا 22 دی ماه به میزبانی استان ایلام و با حضور قصه گویان برگزیده استان های غرب کشور برگزار خواهد شد.

ابراهیمی در ادامه از برگزاری همایش ادبی با موضوع امام حسین (ع) و نقد کتاب "بیا بگیر سیب را "سروده بیوک ملکی در ایام مبارک دهه فجر خبر داد.