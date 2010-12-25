اردوغان راننده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیحان، اقدام ناگهانی و بدون هماهنگی "رجب طیب اردوغان" به حدی تجب انگیز بوده که تمامی رسانه های ترک این موضوع را با آب و تاب فراوان نقل کرده اند.

"رجب طیب اردوغان" روز گذشته و پس از پایان دیدار سه جانبه ترکیه، افغانستان، و پاکستان در استانبول، زمانی که روسای سه کشور قصد رفتن به مراسم نماز جمعه را داشتند به یکباره محافظان را قال گذاست و با نشستن پشت فرمان راننده اتومبیل ویژه رئیس جمهور موجب تعجب همگان شد.

پس از این اقدام اردوغان، "عبدالله گل" در صندلی کنار وی نشست و "حامد کرزای" و "آصف علی زرداری" روسای جمهوری افغانستان و پاکستان نیز در صندلی های عقب اتومبیل قرار گرفتند و اردوغان شروع به رانندگی کرد.

این اقدام اردوغان که بدون هماهنگی با محافظین انجام شده بود به شدت موجب نگرانی آنها را فراهم کرد به نحوی که محافظان مجبور شدند مقداری از مسیر را به دنبال ماشینی که اردوغان راننده آن بود بدوند.