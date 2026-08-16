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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

ادارات مهران و دهلران در استان ایلام فردا تعطیل اعلام شد

ادارات مهران و دهلران در استان ایلام فردا تعطیل اعلام شد

ایلام - ادارات شهرستان های جنوب ایلام شامل دهلران و مهران به دلیل گرمای هوا فردا تعطیل اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش‌بینی هواشناسی، تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی، فعالیت تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها (بجز کشیک )، شرکت‌های بیمه در روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در شهرستانهای مهران و دهلران تعطیل و در سایر شهرستانهای استان با ۲ ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی، مراکز امدادی از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان و تسهیل خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی همکاری لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 6918642

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