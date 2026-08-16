به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رادفر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان زخم های مزمن اظهار داشت: مجموعه ای که در این حوزه توانسته کار بسیار مهم و اثرگذاری انجام دهد، کلینیک زخم است که برای نخستین بار در بخش دولتی بم راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این کلینیک برای بیمارانی که به هر دلیل به زخم های مزمن دچار هستند و درمان آنها به سادگی امکان پذیر نیست، فعالیت می کند، افزود: بیماران دیابتی مزمن، بیمارانی که به دلیل تروما، ضربه یا هر علت دیگری دچار پاراپلژی شده و اندام های آنها از حرکت بازمانده است. همچنین بیماران مسنی که توان راه رفتن را از دست داده اند، از جمله مراجعه کنندگان به این کلینیک هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به اینکه این زخم های مزمن به سادگی قابل درمان نیستند و نیاز به پانسمان نوین دارند، تصریح کرد: تا پیش از راه‌اندازی این کلینیک، همه این بیماران ناگزیر به کرمان مراجعه میکردند و با هزینه های گزافی درمان میشدند.

رادفر، با قدردانی از تلاش های دکتر دریجانی، مسئول کلینیک، گفت: همکاران ما تلاش بسیار زیادی برای راه‌اندازی این مجموعه داشته‌اند و همچنان نیز دارند، چرا که این مجموعه باید به شکل مستمر و بهروز به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با تأکید بر فرآیند درمان بیماران در این کلینیک افزود: تمام بیماران ابتدا توسط متخصصان ویزیت میشوند و سپس مراجعات آنها توسط همکاران پرستار و متخصصان فوق تخصص جراحی، متخصص عفونی و متخصص داخلی به طور همزمان پیگیری میشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با بیان اینکه این کلینیک همه شرایط لازم را دارد، خاطرنشان کرد: تمام متخصصان بصورت روزانه در این کلینیک حضور دارند و این کار بزرگ که تاکنون مغفول مانده بود، اکنون به یک اقدام بی بدیل تبدیل شده است.

رادفر، در ادامه با اشاره به راه‌اندازی بخش پزشک عمومی در این مجموعه گفت: در کنار کلینیک زخم، خدمات تزریقات، پانسمان و موارد سرپایی نیز برای شهروندان فراهم شده است.

وی همچنین از فعال شدن بخش دندانپزشکی دانشگاه خبر داد و افزود: با توجه به هزینههای گزاف خدمات دندانپزشکی، شهروندان میتوانند با هزینه بسیار کمتری به این بخش مراجعه کرده و از خدمات باکیفیت بهره مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به راه اندازی سیستم ارجاع در این مجموعه اظهار داشت: ایستگاه های سیستم ارجاع نیز راه‌اندازی شده و نوبت دهی توسط پزشکان انجام می شود و بیماران طبق ساعت مقرر و بدون هیچگونه معطلی ویزیت می شوند.

وی بیان داشت :این کلینیک بیش از یک میلیارد تومان هزینه در برداشت .

وی در پایان از برنامه ریزی برای افزودن خدمات جدید همچون پلاسما تراپی به این کلینیک خبر داد و گفت: از همه شهروندان دعوت میکنم هر مشکلی در این زمینه دارند حتماً به این کلینیک مراجعه کنند و بدون اینکه نیاز به رفت وآمد به کرمان و تحمل هزینه و معطلی داشته باشند از خدمات با بهترین کیفیت و با حضور بهترین متخصصان و کارشناسان زخم بهره مند شوند.