۲۵۶۰ قلم مکمل قاچاق در استان سمنان امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صبوری‌راد شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان اظهار کرد: این محموله شامل دو هزار و ۵۶۰ قلم مکمل گین‌آپ قاچاق بود که در جریان بازرسی از یک خودروی عبوری در محورهای مواصلاتی استان سمنان کشف و ضبط شد.

وی افزود: این محموله توسط پلیس امنیت اقتصادی و با همکاری معاونت غذا و دارو شناسایی و کشف شد و پس از ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح و طی مراحل قانونی، با پیگیری معاونت غذا و دارو و پس از صدور حکم، اقلام مکشوفه با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) امحا شد.

مدیر اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به مخاطرات فرآورده‌های قاچاق بیان کرد: خطر این محصولات تنها به غیرمجاز بودن آنها محدود نمی‌شود، بلکه درباره مبدأ تولید، شرایط ساخت، اصالت، نحوه حمل و نگهداری آن‌ها نیز نمی‌توان اطمینان داشت.

صبوری‌راد ادامه داد: حتی ممکن است محصولی با نام یک برند معتبر، تقلبی یا دارای ترکیباتی مغایر با اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی باشد.

وی اضافه کرد: حتی اگر فرآورده قاچاق، محصول واقعی یک شرکت معتبر باشد، مشخص نبودن شرایط حمل‌ونقل و نگهداری آن می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را تهدید کند؛ چراکه مکمل‌ها باید در شرایط مشخص و کنترل‌شده نگهداری و جابه‌جا شوند.

مدیر اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از شهروندان خواست مکمل‌های مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنند و از خرید فرآورده‌های قاچاق، فاقد اصالت و خارج از شبکه رسمی توزیع خودداری کنند.

صبوری‌راد همچنین نسبت به خرید مکمل‌هایی که در فضای مجازی یا مراکز غیرمجاز با ادعاهای اغواکننده تبلیغ می‌شوند هشدار داد و بر ضرورت تهیه فرآورده‌های سلامت‌محور از مسیرهای رسمی و معتبر تأکید کرد.