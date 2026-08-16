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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

یک قایق بدون هویت در استان بوشهر توقیف شد

یک قایق بدون هویت در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند قایق بدون هویت و یک دستگاه خودرو وانت آریسان به دلیل حمل و تخلیه صید ممنوعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با برگزاری جلسات تعاملی و هماهنگی مستمر با ارگان‌های دریایی مرتبط و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای گشت‌های دریایی و ساحلی هدفمند، هوشمند و مؤثر، با جدیت در راستای مقابله با صید غیرمجاز و حفاظت از منابع آبزیان اقدام کرده و این روند با قدرت و جدیت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در همین راستا، پس از دریافت اخبار دقیق و موثق مبنی بر تخلیه صید ممنوعه در اسکله قدیم لاور ساحلی،عوامل فرماندهی مرزبانی استان بوشهر از اسکله مذکور سرکشی و بازدید کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در جریان این عملیات، یک فروند قایق بدون هویت و یک دستگاه وانت آریسان که در حال بارگیری محموله از قایق مذکور بودند، مشاهده و توقیف شدند.

وی گفت: در بازرسی از قایق نیز مقدار ۱۸۱ کیلوگرم انواع ماهی حاصل از صید مطلقا ممنوعه کشف و ضبط شد که بنا به اظهار نظر کارشناسی صید اداره کل شیلات استان بوشهر ماهی های صید شده به روش ممنوعه و مخرب محاصره ای صید شده است.

سرهنگ دوم منفردیان تصریح کرد: در همین راستا، پرونده تخلفات مربوط به شناور و خودرو تشکیل و جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از فرماندهی مرزبانی استان بوشهر به‌دلیل همکاری و تعامل سازنده، اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، برخورد با صید غیرمجاز و متخلفان حوزه منابع آبزیان با جدیت و اقتدار بیشتری ادامه یافته و اقدامات مؤثری در راستای صیانت از ذخایر و منابع آبزیان استان انجام شود.

کد مطلب 6918632

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