به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در شورای ورزش استان کرمان گفت: اعتقاد جدی دارم که استان کرمان نیازمند دیده شدن است و این مسئله کمک زیادی به رفع مشکلات و چالشها و فعال شدن ظرفیتهای غبارگرفته استان در حوزههای مختلف میکند.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در بخشهای مختلف افزود: رویدادمحوری و برگزاری رویدادهای هدفمند، راهبردی برای معرفی و شناساندن ظرفیتهای استان است
طالبی، به میزبانی استان کرمان از رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی ملی و بینالمللی در سال گذشته اشاره داشت و گفت: ورزش را از عرصههای مهم و موثر در حوزه رویدادها میدانیم و با توجه به علاقمندی جامعه، رویدادهای ورزشی میتواند تاثیر خوبی در جامعه به دنبال داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن رویدادهای ورزشی گفت: برگزاری هر رویداد ورزشی باید در وهله نخست به ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح عمومی و همچنین توسعه و پیشرفت رشته ورزشی مرتبط کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری یک مسابقه ورزشی، نقطه عطفی برای آن رشته ورزشی خواهد بود، افزود: برگزاری یک رویداد ورزشی باید جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و مردم برگزاری آن را احساس کنند.
استاندار کرمان گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی علاوه بر ایجاد شور و نشاط عمومی، میتواند به تقویت نشاط اجتماعی و افزایش پویایی جامعه نیز کمک کند.
طالبی، تأثیرگذاری بر اقتصاد استان را یکی دیگر از الزامات برگزاری رویدادها، از جمله رویدادهای ورزشی، دانست و گفت: باید با جلب و تقویت مشارکتهای مختلف، رویدادها را برگزار کنیم و صرفاً متکی به حمایت دولت و استانداری نباشیم.
استاندار کرمان همچنین به بعد بینالمللی رویدادها پرداخت و گفت: با واژه بینالمللی بازی نکنیم و رویدادها باید به معنای واقعی بینالمللی باشند تا بازخورد آن را داشته باشیم.
وی، پیوست تبلیغاتی و رسانهای رویدادها را حائز اهمیت دانست و گفت: این مسئله را به خوبی در جریان مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی شاهد بودیم.
استاندار کرمان همچنین برگزاری رویدادها را با توجه به اولویتهای استان مورد تاکید قرار داد و گفت: مطابقت با نیازهای استان، تاثیرگذاری و همراهی مردم و تقویت استعدادهای استان را در نظر داشته باشیم.
طالبی، با اشاره به موضوع تجلیل از قهرمانان کرمانی مسابقات سالهای گذشته عنوان کرد: در ارتباط با تجلیل از قهرمانان کرمانی در مسابقات سالهای گذشته، چندین نوبت برنامهریزی داشتیم که به دلایلی، از جمله جنگ تحمیلی، این برنامهها میسر نشد.
وی گفت: با یک برنامهریزی دقیق باید هرچه زودتر مراسم تجلیل از این قهرمانان برگزار شود و این موضوع را برای خود یک تکلیف میدانیم.
طالبی، گفت: برای حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران استان در آستانه مسابقات آسیایی۲۰۲۶، آمادگی کامل داریم تا با تقویت روحیه و ایجاد شرایط مناسب، زمینه حضور قدرتمند آنان و کسب سکوهای قهرمانی فراهم شود.
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