پژوهشگران برتر استان کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه بعد ازظهر دوشنبه در جمع پژوهشگران، دانشمندان ومدیران اجرایی این استان با تاکید به توجه جدی مسئولین بر امر پژوهش، اظهارداشت: همه مسئولان باید به پژوهش استان کرمانشاه خصوصاً پژوهش کاربردی توجه ویژه داشته باشند.

محمد مهدی خدایی با بیان اینکه بایدعلم را به ثروت تبدیل کنیم، اظهار داشت: تبدیل علم به ثروت راهی بسیار طولانی است و برای نیل به این مهم و حل مشکلات و نیازهای جامعه راه های میانبر و جهشی را انتخاب کنیم.

برخی از اساتید از علم به عنوان ابزار کاسبی استفاده می کنند

این مقام مسئول با انتقاد از برخی از اساتیدی که ازعلم به عنوان ابزار کاسبی استفاده می کنند، افزود: این کار در شأن اساتید وعرصه علمی کشور نیست، نهادینه شدن دانایی وتوانایی و در نتیجه به قدرت رسیدن علم نیازمند فداکاری است.

دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه اول پژوهش در جهان اسلام را کسب کرده است

خدایی تصریح کرد: بر اساس آمار دانشگاه لایدن هلند در 10 سال اخیر دانشگاه رازی کرمانشاه در زمینه پژوهش های کیفی حائز رتبه اول در جهان اسلام شده، همچنین این دانشگاه با استناد به تعداد مقالات نیز رتبه اول را در دنیا کسب کرده است.

در ادامه این مراسم معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به جایگاه بالای علم در نظام اسلامی گفت: پژوهش در دستگاه های اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت بدون پژوهش جایگاهی نخواهد داشت.

کیومرث کلانتری افزود: تحقیق، پژوهش و آموزش بازوان مدیریت ونرم افزارهایی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی با کمترین اشکالات است.

به زودی نظام نامه پژوهشی در کرمانشاه امضا می شود

وی با بیان اینکه باید شرایط ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه را فراهم کنیم، از تدوین نظام نامه پژوهشی این استان خبرداد و گفت: به زودی نظام نامه پژوهشی استان کرمانشاه برای بهره مندی دستگاه ها از پتانسیل علمی و مدیریت پژوهش در استان امضا می شود.

در خاتمه این مراسم از 282 پژوهشگربرتر در ارائه مقالات و پوستر برتر در همایش علمی سالانه دانشگاه رازی کرمانشاه با اهدای لوح پژوهش و جوایز تجلیل شد.

اسامی پژوهشگران برتر استان کرمانشاه به این شرح است:

پژوهشگران برتر دانشگاه رازی: پروفسور مجتبی شمسی پور، پروفسور محمد مهدی خدایی، پروفسور مسعود رحیمی همچنین از پروفسور سید سیاوش مدائنی پژوهشگر برتر کشور درگروه مهندسی نیز تجلیل شد.

همچنین از پژوهشگران برتر دانشکده های دانشگاه رازی کرمانشاه نیز به این شرح تقدیر به عمل آمد:

پژوهشگران برتر دانشکده شیمی: پروفسور محمد باقر قلیوند، دکتر سهیلا کاشانیان، دکتر ناهید شاه آبادی.

پژوهشگران برتر دانشکده فنی مهندسی: دکتر محمد حسین یاس، دکتر محسن حیاتی، دکتر غلامرضا مرادی، دکتر سعید فعلی، دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، دکتر مهرداد فروتن و دکتر شهرام شریف نیا.

پژوهشگران برتر دانشکده علوم: دکتر نصراله رستگار پویانی، دکتر علی فرج زاده،دکتر محمد تقی درویشی، دکتر علی فتحیان، دکتر شاهپور مرادی و دکتر حمزه موسی.

پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی: دکتر عزت اله فرشادفر، دکتر مهران ترکی، دکتر هوشنگ قمرنیا، دکتر دانیال کهریزی، دکتر کیومرث زرافشانی و دکتر امیر حسین علی بیگی.

پژوهشگران برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی: دکتر نوربخش هوتی، دکتر امجد ملکی، دکتر ناصرملکی، کتر علی سلیمی و دکتر وحید سبزیانپور.

پژوهشگران برتر دانشکده علوم اجتماعی: دکتر مسعود اخوان کاظمی، دکتر مجتبی الماسی و دکتر خدامراد مومنی.

پژوهشگر برتر دانشکده دامپزشکی: دکتر اسحاق کریمی. پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی: دکتر وحید تادیبی.

همچنین از پزوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشکده های دانشگاه رازی تجلیل شد.

پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی: دکتر علی مصطفایی، دکتر غلامرضا بهرامی، دکتر زهره رحیمی،کامران منصوری، دکتر فرهاد احمدی، دکتر منصور رضایی، دکتر اسد ویسی رایگانی، دکتر کتایون درخشنده، دکتر فرید نجفی، دکتر جواد زرگوشی، دکتر رضا خدارحمی، دکتر علی پور متعبد، دکتر هادی ادیبی، دکتر حبیب اله خزایی، دکتر مقداد پیرصاحب، دکتر مظفر خزائی، دکتر مهرعلی رحیمی، دکتر علی قنبری، دکتر علیشا اکیا، دکتر سید حمید مدنی.

حمیدرضا محمدی مطلق، سهیل صدری، مریم چلبی، هیوا محمدی، دکتر علیرضا احمدی،دکتر محسن شهلایی، دکترمحمدباقر مجنونی، دکتر بتول جعفری،دکتر محمد سول قدمی،دکتر لیبا رضایی، دکتر فاطمه وکیلیان، دکتر امیر فرشچی، دکتر محمود امیری، دکتر خشایار نجفی نیا و دکتر بدیعه فلاحی.

پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی: دکتر مریم اسلام پناه، دکتر کیوان شمس، دکتر فرامرز ملکیان،دکتر مصیب ناصری، دکتر محمد مهدی جوکار، دکتر سهیل کبرایی،دکتر علیرضا اطمینان، دکتر ابراهیم ابراهیمی، دکتر مصطفی کرمی،دکتر نورالدین پرندین، دکتر عباس قماشی، بهروز رفتاری، دکتر آرش بوچانی، دکتر فرانک موسوی، دکتر کیوان کاکابرایی، دکتر کامران جانفشان، سعید فرضی و عبدالرضا روشنی.

پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور:دکترحجت ویسی، دکتر محسن فرشادفر، فرامرز سهیلی، علی محمد جوادی، رحمت اله بهرامی، یداله چوپانی، رحمت اله پرندین، رحمت میرزایی، شهرام لطفی و آزیتا همدانی.

پژوهشگران برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی:دکتر بیژن عباسی خزایی، دکتر شهرام کریمی، ایوب تعاونی گیلان، سلیمان شفیعی، علی اصغر سپهبان قره بابا و نصرت اله سپهر.

پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی: دکتر افشین مرادی، دکتر علیرضا دودمان تیپی و جواد یزدانی.

پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر شهریار ساسانی، دکتر مهیار شیخ الاسلامی، مهندس فرزاد جلیلیان، مهندس پیمان ثابتی و مهندس غلامحسین احمدی.

پژوهشگران برتر جهاددانشگاهی : معصومه خان احمدی،بی تا حامد و فاطمه شاهرضایی.

پژوهشگران برتر استانداری: ارسلان حیدری و قباد شعبانی.

پژوهشگران برتر آموزش و پرورش: سلیمان میرزایی، بیژن شهرامی، باقر رحیمی، فریدون محمدی، منوچهر کمری وعادل سلیمانی .

پژوهشگران برتر معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم: مهندس عادل جهانگیری و برزو رستمی.

پژوهشگران برتر فرماندهی انتظامی استان: خلیل قاسم نژاد، اردشیر جهانفر و یوسف چراغ آبادی.

واحدهای صنعتی برتر مراکز تحقیق و توسعه (R&D): شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه، شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه کرمانشاه و شرکت مارپیچ باختر.

سازمانهای سفارش دهنده برتر: شرکت گاز استان، شرکت انتقال گاز ایران وشرکت آب منطقه ای استان.