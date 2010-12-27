به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله رضا استادی در آیین اختتامیه اجلاس مدیران مدارس علمیه خواهران تربیت طلاب نمونه در سطح جامعه را مهمترین وظایف مدیران مدارس علمیه برشمرد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اخلاص در عمل و اهمیت به ارزش و جایگاه کاری از مهمترین وظایف مدیران مدارس علمیه سراسر کشور است.
وی خطاب به مدیران مدارس علمیه خواهران ابراز کرد: شما مدیران مدارس علمیه سراسر کشور با توجه به ارزش کاریتان باید قدردان خداوند باشید و این امر را با عمل با اخلاص کامل کنید.
آیتالله استادی افزود: اگر مقدار عمل کم باشد ولی به خاطر خدا و با اخلاص انجام شود تأثیرگذار و در محضر خداوند صاحب اجر و امتیاز است.
وی با اشاره به روابط بین استاد و طلاب اظهار داشت: در مدارس، اخلاق استاد در برخورد با طلاب در آینده طلبه بسیار تاثیرگذار است.
استاد حوزه علمیه قم متدین و مقید به اخلاق بودن را از مهمترین وظایف طلاب دانست و تصریح کرد: طلبه و مبلغ باید با اخلاق حسنه خود در جامعه مبلغ باشد.
آیت الله استادی گفت: هدف مدیران حوزههای علمیه خواهران تربیت دختران پاک و دیندار در سطح جامعه است.
وی با اشاره به برخی روایات به ویژگیهای علما پرداخت و اظهار داشت: استاد و عالم باید در گفتار و کردار از تکبر به دور باشد، دعوت به زهد تقوا نماید، خیرخواه و در رفع کدورت پیشتاز باشد، عمل با اخلاص و به خاطر خدا داشته باشد و برطرف کننده شبهه و محکم کننده عقائد مردم باشد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جامعه به بانوانی نیازمند است که اخلاق اسلامی داشته و متدین باشند و این نیاز از طریق حوزههای علمیه خواهران محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله رضا استادی در آیین اختتامیه اجلاس مدیران مدارس علمیه خواهران تربیت طلاب نمونه در سطح جامعه را مهمترین وظایف مدیران مدارس علمیه برشمرد.
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