محسن سلیمانی با تایید خبر تجدید چاپ کتاب "درس‌هایی درباره داستان‌نویسی" به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید این اثر لئونارد بیشاپ یکی از محبوب‌ترین منابع آموزش داستان‌نویسی است که در ایران هم با استقبال خوبی روبه رو شده است.

وی ادامه داد: این کتاب که حجمی بالغ بر 700 صفحه هم دارد با بیش از 300 درس کاملا مختصر و مفید با ذکر مثال‌های کاربردی شیوه‌های داستان‌نویسی را آموزش می‌دهد.

مترجم "از روی دست رمان‌نویس" با اشاره به اینکه چاپ سوم این کتاب توسط انتشارات سوره مهر عرضه خواهد شد، بیان کرد: ارائه مفاهیم کلیدی به صورت فشرده و به دور از حاشیه‌ها باعث شده که این کتاب مورد رجوع علاقمندان به داستان‌نویسی باشد و در کشور آمریکا نیز به عنوان یکی از 10 کتاب موفق در زمینه تخصصی خودش است.

سلیمانی افزود: چاپ جدید کتاب مطابق با نسخه قبلی خواهد بود چراکه نویسنده ویرایش جدیدی از اثرش ارائه نداده و من هم زمان ترجمه سعی کرده بودم بیشترین دقت را اعمال کنم تا ترجمه‌ای قابل استفاده در اختیار مخاطبان ایرانی باشد.

وی در پایان اشاره کرد: دقت در ترجمه و توجه به فرهنگی که کتاب در آن نوشته شده است مساله‌ای است که همواره به آن توجه داشته‌ام و در کتاب "اسرار و ابزار طنزنویسی" که در دست چاپ هست نیز چه در بخش تالیفی و چه ترجمه‌ای این مساله را در نظر گرفته‌ام و حتی در مواردی برای دریافت مفهومی که یک اصطلاح یا جمله در فرهنگ بومی دارد با دوستانی که در کشورهای مختلف دارم مشورت کرده‌ام.