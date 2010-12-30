جزئیات طرح تحول بانکی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر کورش پرویزیان در جلسه شورای مدیران این بانک با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی به چند موضوع برمی گردد، گفت: گام بعدی رئیس جمهور طرح تحول بانکی است که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می شود که در واقع می توان از آن به عنوان اصلاح نظام پولی کشور نام برد و از دو جنبه ایجابی و سلبی قابل بررسی است.

وی مدیریت منابع و مصارف بانک یکی از مواردی است که در تحول نظام بانکی مطرح است، بر این اساس تاکید بانک مرکزی بر این است که تسهیلات بانکی از سقفهای تعیین شده فراتر نرود و در تجهیز منابع، بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تاکنون این بانک در مدیریت منابع و مصارف بانکی وضع مناسبی داشته و در آینده نیز مشکلی نخواهد داشت.

وی ساماندهی وصول مطالبات معوق را از موضوعات دیگر این طرح دانست و گفت: نگرانی و تاکید بجای دولت، اعطای وام های کلانی است که به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود که نمی توانند آنها را به بانک بازگردانند و همچنین ضمانتهای کافی نیز در این زمینه اخذ نمی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به سیستم بانک جامع اطلاعات مشتریان با هدف شفافیت در سیستم بانکی و اهمیت به‌ روز رسانی آن اشاره کرد و گفت: این سامانه اطلاعات اشخاص حقیقی را براساس شماره ملی نشان می‌دهد و اینکه چه تسهیلاتی، چه مبلغی، در قالب چه عقودی و درچه پروسه زمانی دریافت کرده در این سیستم مشخص می شود.

وی چهارمین نکته را نظارت بر مصرف تسهیلات دانست و گفت: نظارت بانک‌ها بر اینکه تسهیلات در همان حوزه ای که اخد شده، مصرف شود مورد تاکید قرار گرفته است.



پرویزیان پنجمین موضوع در طرح تحول بانکی را موضوع "سیاستهای اعتباری" دانست و گفت: نظر دولت در اعطای تسهیلات بانک‌ها، تنوع در پروژه ها و تسهیلات پرداختی است که برگرفته از سیاستهای عدالت گستری دولت است.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بیان داشت: طرح تحول بانکی از 2 جنبه ایجابی و سلبی بر بحث اصلاح نظام بانکی متمرکز است.



وی در توصیف جنبه ایجابی ابتدا دو نکته را برشمرد و گفت: اینکه سیستم بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا باید چه ویژگی هایی داشته باشد و یا اینکه متحول کردن ساختار نظام بانکی که باید پاسخگو به نیازهای آتی مشتریانش باشد را از جنبه های ایجابی می دانیم.



وی سومین جنبه ایجابی را پرداختن به موضوعاتی مانند بانک و اشتغال، بانک و مسکن، بانک و تامین مالی آسان برای نیازهای اولیه و ضروری مردم دانست و گفت: یعنی باید مشخص شود که مثلا نقش و جایگاه بانکها در اشتغالزایی و همچنین استمرار اشتغال کجاست.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: از طرف دیگر جنبه سلبی اصلاح نظام بانکی مطرح است. مهمترین بحث مبارزه با فساد و رانت در شبکه بانکی و وام های بدون برگشت و یا معاملات صوری است که نظر بجا و صریح رئیس جمهوری هم همین است که باید برای آن تمهدیاتی اندیشیده شود.



وی در پایان به تفکیک بانکها به سه گروه تجاری، قرض الحسنه و سرمایه گذاری با اجرا شدن طرح اصلاح سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: نقش بانک توسعه صادرات ایران در گروه بانکهای سرمایه گذاری پررنگ تر از قبل خواهد شد.