به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر اداره همکاریهای علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش بین المللی 20 دی ماه در قم برگزار می شود و اسقف «موسیو پِیر جیاکومو گرامپا» رئیس منطقه اسقف نشین لوگانو، عضو کنفرانس اسقف سوئیس و مسئول گفتگوی بین فرهنگی و بین‌الادیانی کشور سوئیس که تحصیل کرده الهیات کاتولیک در کشورهای ایتالیا، سوئیس و اتریش است به همراه هیئتی بلند پایه، در این کنفرانس حاضر و سخنرانی خواهد کرد.



حبیب قهرمانی خاطرنشان کرد: در این کنفرانس همچنین دکتر اروین تانر معاون دبیرکل کنفرانس اسقف سوئیس و متخصص در رشته الهیات کاتولیک و حقوق، دکتر فرهاد افشار مسئول دپارتمان جامعه شناسی رشد در موسسه جامعه شناسی دانشگاه برن سوئیس و عضو شورای ادیان سوئیس و لوئیا سا اورِ‌لی استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه لوگانو نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت.



وی گفت: دکتر فرانسیس پیکاند مشاور ارشد سیاسی در دپارتمان امور خارجه فدرال و مدرس سیاست خارجی تطبیقی در دانشگاه وبستر ژنو، روبرتو سیمونا رئیس منطقه‌ای و مدیر پژوهشی اقلیت‌های مسلمان و مسیحی در کمک به کلیساهای نیازمند، رمان استاگر استاد موسسه پاپی مطالعات غرب و اسلام در رم، دکتر مارون تربای کشیش مارونی در سوئیس و نماینده کلیسای کاتولیک رم در استان واود سوئیس برای گفتگوی بین‌الادیان به عنوان دیگر میهمانان این کنفرانس می‌باشند.



همایش به مدت دو روز برگزار می شود



قهرمانی ادامه داد: مراسم افتتاحیه این همایش بین المللی دو روزه، با سخنرانی اسقف پیر جیاکوما گرامپا و اسقف لوگانو از کشور سوئیس، دکتر محمدرضا دهشیری معاون پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر مصطفی فضائلی در سالن اجتماعات دانشگاه قم آغاز خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: در این کنفرانس همچنین پنج جلسه تخصصی با موضوعاتی مانند «کرامت انسانی از دیدگاه اسلام»، «کرامت انسانی از دیدگاه مسیحیت»، «کرامت انسانی در ادیان الهی»، «اقلیت‌ها و تغییر مذهب»، «کرامت انسانی و تاثیرات آن بر اقلیت‌های مذهبی»، «کرامت انسانی و حقوق بشر»، «چارچوب حقوقی انجام اعمال اقلیت مذهبی» برگزار خواهد شد.



قهرمانی با بیان اینکه در این مراسم حجت الاسلام محمدحسین مظفری و مسیو پیِرجیاکوماگرامپا به جمع بندی مباحث خواهند پرداخت، تصریح کرد: در این کنفرانس شخصیت‌های علمی مانند آیت الله احمد بهشتی رئیس دانشگاه قم و حجج الاسلام نجف لک زایی استاد دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، محمدحسین مختاری معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ناصرقربان نیا استاد دانشگاه مفید قم و ضیایی فر سخنرانی و به ارائه مقاله خواهند پرداخت.



وی همچنین گفت: این نشست و گفتگوها آغاز خوبی برای برقراری تعاملات بین‌الادیانی بین جهان اسلام و تشیع از یک طرف و به عبارتی حوزه علمیه قم، علما و فضلای اندیشمند حوزه دین پژوهی و مسیحیت کاتولیک جهان غرب است.



قهرمانی خاطرنشان کرد: در این گفتگوها ما می‌توانیم به نقد فرهنگ غرب بپردازیم، برخی مظاهر فرهنگ غرب، با آموزه‌های حضرت مسیح(ع) و کتاب انجیل مباینت و تعارض دارد.



تهدید جدی کرامت انسانی در غرب



وی ادامه داد: در جهان غرب گاهی کرامت انسان و به طور اخص احترام و کرامت خانواده مورد تهدید جدی قرار گرفته است به همین دلیل ما شاهد فروپاشی این نهاد(خانواده) در جهان غرب هستیم، ارزش‌های انسانی و الهی در چنین خانواده‌هایی رعایت نمی‌شود.



قهرمانی با اشاره به از خودبیگانگی و سرخوردگی غرب نسبت به مسئله تمدن گفت: متاسفانه تمدن غرب به جای اینکه در خدمت انسان قرار بگیرد انسان را در خدمت خود، قرار داده است.



وی با بیان اینکه وقتی انسان در خدمت تمدن قرار گیرد کمالات معنوی بلکه حداقل‌های معنوی را از دست می‌دهد اظهار داشت: در غرب زندگی انسان که باید همراه با معنویت، کمال، خداشناسی و ارزش‌های الهی و معنوی باشد، مملو از مشکلات و گرفتاری‌های دنیوی شده و یک شکاف عمیق بین کرامت انسان و نهاد خانواده در غرب و واقعیت آن را شاهد خواهیم بود.



قهرمانی یادآور شد: باید در گفتگو و تعاملات خود با علمای مسیحی، یک منطق نقادانه همراه با احترام داشته باشیم و این اصلی است که معرفت دینی ما بر مبنای آن قابل استنباط است.