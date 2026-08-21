دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در بخش سیوان ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امشب در پی گشت و پایش شبانه نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی و با مدیریت فرماندهی یگان و پرسنل یگان حفاظت و همکاری مدیران میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای ایلام و چوار، سه نفر که بهصورت غیرمجاز اقدام به حفاری میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب و تعدادی ادوات حفاری از جمله بیل، کلنگ و سایر تجهیزات مورد استفاده در حفاری از متهمان کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
شریفی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت میراثفرهنگی برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز گفت: حفاظت از آثار و محوطههای تاریخی و جلوگیری از تعرض به میراث فرهنگی استان، از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی است و با هرگونه حفاری غیرمجاز و اقدام سودجویانه در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
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