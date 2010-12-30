به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که در مقابل سفارت یونان در "بوینس آیرس" پایتخت آرژانتین انفجار رخ داد.
از تلفات و جزئیات این حادثه تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان لحظاتی پیش از وقوع انفجار در مقابل سفارت یونان در آرژانتین خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که در مقابل سفارت یونان در "بوینس آیرس" پایتخت آرژانتین انفجار رخ داد.
از تلفات و جزئیات این حادثه تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
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