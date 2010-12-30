وقوع انفجار در مقابل سفارت یونان در آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که در مقابل سفارت یونان در "بوینس آیرس" پایتخت آرژانتین انفجار رخ داد.

از تلفات و جزئیات این حادثه تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.