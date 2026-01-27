انفجار کارخانه مواد غذایی در مرکز یونان ۴ کشته و ۱ مفقود بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، طبق تصاویری که توسط ERT پخش شد، موج انفجار قدرتمند، ساختمان بزرگ صنعتی را به دو بخش تقسیم کرد، آوار را در سراسر محل پرتاب کرد و باعث فرو ریختن بخشی از سقف شد.
آتش نشانان گفتند که بخشهایی از سازه از حدود ساعت ۴ صبح در حال سوختن بوده و شعلههای آتش گاهی تا ساعتها بعد ادامه داشته است.
در زمان انفجار، حدود ۱۲ کارگر در شیفت شب مشغول به کار بودند. تیمهای امداد و نجات چهار جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند، در حالی که یک نفر همچنان مفقود است.
عملیات جستجو در شرایط دشوار به دلیل ناپایداری سازه و نقاط آتشسوزی طولانی ادامه دارد. حداقل هفت نفر، شامل شش کارگر و یک آتشنشان، به بیمارستان عمومی تریکالا منتقل شدند.
آدونیس جورجیادیس، وزیر بهداشت یونان، گفت که آنها در وضعیت خوبی هستند و آسیب جدی ندیدهاند.
اداره جرایم آتشسوزی سازمان آتشنشانی تحقیقات اولیه را بر عهده گرفته است. یک واحد تخصصی در حال کار برای تعیین علت دقیق انفجار و آتشسوزی پس از آن است.
سناریوی اصلی مورد بررسی شامل نشت احتمالی گاز است که ممکن است توسط یک جرقه مشتعل شده باشد.
ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که انفجار احتمالاً در منطقه تولید، به ویژه در نزدیکی کورههای گازی کارخانه که به صورت شبانهروزی کار میکردند، رخ داده است.
مقامات گفتند که وجود سیلندرهای گاز با قابلیت ایجاد چنین انفجار بزرگ بیسابقه بوده است، اما موادی مانند آمونیاک یا پروپان به عنوان عوامل احتمالی مؤثر در نظر گرفته میشوند.
آتشنشانان همچنان در محل حادثه حضور دارند تا به خاموش کردن آتش ادامه دهند. علت دقیق حادثه هنوز در دست بررسی است.
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